Sabato 1 novembre Paola celebra il Giubileo del Donatore

Paola, 30 ottobre 2025 – Celebrare i donatori di sangue e sensibilizzare i cittadini al tema della donazione. Con questi intenti la FIDAS Paola OdV, associazione di donatori di sangue che opera su tutto il territorio della provincia di Cosenza, ha organizzato il Giubileo del Donatore.

Il primo novembre, al Santuario di San Francesco da Paola, a partire dalle ore 7.30, si potrà donare il sangue. Seguirà, alle ore 9.30, il raduno dei partecipanti e il corteo verso la Porta Santa. Alle 10.15 è prevista la visita guidata al santuario e alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa e la recita della preghiera del donatore di sangue. La mattinata si concluderà con il pranzo sociale. L’iniziativa è sostenuta dal CSV Cosenza nell’ambito delle Piazze del Volontariato.

L’associazione FIDAS Paola OdV, in quanto federata, è associata alla federazione nazionale FIDAS (Federazione Italiana Donatori anonimi di sangue), opera da circa 50 anni su tutto il territorio provinciale e consta 16 sezioni comunali ad essa collegata. Si occupa della promozione del dono e di raccolta del sangue.