Sabato 18 luglio Masistro Park ospiterà la presentazione del Violino Pollino, uno strumento che racconta il territorio attraverso il suono.

I primi violini al mondo costruiti con legni del Parco nazionale più grande d’Italia e saranno svelati alle ore 10, in una giornata che unirà artigianato, natura, musica e identità.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Renzo Russo e inserito nella programmazione di SARAESTATE 2026, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Pollino, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Alessandria del Carretto, Comune di Montegiordano e Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, si terrà in una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio del Moscato.

L’iniziativa punta a valorizzare la montagna come spazio culturale, esperienziale e identitario.

Il prototipo di Violino Pollino è stato realizzato dal liutaio Marco Corrado della Liuteria Jonica Corrado, utilizzando acero e abete autoctoni.

Uno strumento unico, capace di restituire nuova voce alla materia viva della montagna: legni che, dopo essere stati parte del paesaggio, tornano a raccontarlo attraverso il suono.

Masistro rappresenta uno spazio da vivere, conoscere e interpretare, dove natura e cultura si incontrano.

La scelta di ospitare qui la presentazione del Violino Pollino rafforza il percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico attraverso iniziative che uniscono creatività, comunità e promozione territoriale.

Dopo i saluti e le presentazioni, alle ore 11 prenderà il via il viaggio musicale nella faggeta centenaria di Masistro, a cura del Grand Duo Italiano, con il Maestro Mauro Tortorelli al violino e il Maestro Angela Meluso al pianoforte.

Un concerto immerso nella natura, pensato per far dialogare la qualità dell’esecuzione musicale con la potenza evocativa del paesaggio.

La giornata proseguirà alle ore 12.30 con un aperitivo con prodotti del territorio. Alle ore 13.30 è prevista una breve escursione guidata alla scoperta delle doline di Masistro, elemento naturalistico di grande interesse che arricchisce il valore ambientale dell’iniziativa e consente ai partecipanti di vivere il territorio in modo diretto.