Sabato 20 dicembre a Palazzo San Giorgio la presentazione di “Tiri mancini”, il nuovo romanzo di Giuseppe Falcomatà

Sabato 20 dicembre, alle ore 17.30, il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ospiterà la presentazione ufficiale di “Tiri mancini”, edito da Castelvecchi. Si tratta del quinto libro e del terzo romanzo firmato dal sindaco di Reggio Calabria, che torna in libreria con una nuova uscita.

L’evento, promosso dalla Fondazione Italo Falcomatà, con il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana, rappresenterà un momento di confronto culturale aperto alla cittadinanza.

