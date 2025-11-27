Sabato 29 novembre alle 12.00 la cerimonia di apertura del tratto aggiuntivo della Strada a Scorrimento Veloce Gallico Gambarie

Questo nuovo segmento elimina le ultime curve strette e le interruzioni dovute al cantiere e ai semafori ancora residui per il transito alternato, garantendo un ulteriore accorciamento dei tempi di percorrenza tra la città e la zona montana del comprensorio di Gambarie.

L’apertura del tratto aggiuntivo, anch’esso realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore Viabilità, fondi europei Por Fsc 2014-2020 destinati alla Regione Calabria, è il frutto dell’offerta migliorativa presentata in sede di gara d’appalto dall’impresa aggiudicataria e segue il completamento del terzo lotto della strada, che già lo scorso anno ha contribuito a rendere più moderno il collegamento mare-monti da Reggio Calabria e dei Comuni della Vallata del Gallico.