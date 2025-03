Sabato, alle 14 alla piscina di Cosenza, Smile Pallanuoto contro Bogliasco per la partita più importante della stagione

Arriva la partita più importante della stagione in casa Cosenza. Sabato 15 marzo, alle ore 14, nella piscina di Campagnano, la Smile pallanuoto affronta Bogliasco. Partita fondamentale per il prosieguo del campionato di serie A1 femminile di pallanuoto.

“Sabato sarà una partita molto intensa, dovremo presentarci concentrate al 100% e dare il più possibile. La nostra attenzione dovrà essere fondamentale in difesa e sull’esecuzione di quanto abbiamo fatto in allenamento. Giochiamo in casa, quindi avremo il calore del nostro pubblico che ci aiuterà a ottenere il massimo da questo incontro”, ha voluto sottolineare Anna Gesheva.

Arbitri dell’incontro: Petronilli Arnaldo/ Giacchini Matteo.

L’ingresso nella struttura cosentina è, come sempre, gratuito. Oltre la diretta sul canale YouTube della società Aqa.

L’appello è che la piscina comunale si trasformi in una bolgia e che il tifo per le atlete di mister Fasanella faccia la differenza fuori vasca.

In acqua, invece, le ragazze della Smile dovranno entrare più cariche che mai per la partita più importante della stagione.