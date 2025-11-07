Sabato la Bim Bum Basket Rende affronterà la Dinamo Brindisi

Sabato 8 novembre alle ore 18:00, la Bim Bum Basket Rende affronterà la Dinamo Brindisi al PalaZumbo per la 7ª giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale.

Una sfida cruciale per entrambe le squadre, in cerca di punti e conferme. Dopo la trasferta siciliana, la Dinamo Brindisi torna tra le mura amiche con l’obiettivo di riscattarsi dalla sconfitta subita contro la Basket School Messina.

La squadra brindisina, guidata da coach Cristofaro, punta a ritrovare la solidità mostrata nelle ultime uscite casalinghe, dove il supporto del pubblico ha spesso fatto la differenza.

La Bim Bum Basket Rende, invece, arriva a Brindisi con la voglia di sorprendere dopo la vittoria nel derby con Catanzaro che ha dato fiducia ai ragazzi di coach Di Martino. La formazione calabrese ha dimostrato carattere e determinazione e cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà i padroni di casa.

La Dinamo Brindisi può contare su un quintetto esperto e ben rodato: Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli sono i punti di riferimento offensivi e difensivi. Jovanovic, in particolare, è reduce da una prestazione da 26 punti e sarà sorvegliato speciale dalla difesa rendese.

Per Rende, sarà fondamentale mantenere alta l’intensità difensiva e sfruttare le transizioni rapide. Il controllo dei rimbalzi e la precisione al tiro saranno determinanti per restare in partita e provare il colpo esterno.

La 7ª giornata rappresenta uno snodo importante nella prima fase del campionato. Entrambe le squadre vogliono evitare di perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Una vittoria potrebbe dare slancio e fiducia in vista delle prossime sfide.

Il match si giocherà sabato 8 novembre alle ore 18:00 presso il PalaZumbo di Brindisi.

L’atmosfera si preannuncia calda e coinvolgente, con i tifosi brindisini pronti a sostenere la Dinamo, mentre Rende cercherà di imporsi con grinta e determinazione.