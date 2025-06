Sabato scorso nuova tappa de “I Giorni dell’olio” a Cittanova presso la Secolare – Azienda Agricola Giovanni Ventra

Sabato scorso, tra gli uliveti secolari di Cittanova (RC), si è svolta una nuova e suggestiva tappa de “I Giorni dell’Olio”, ospitata dalla Secolare – Azienda Agricola Giovanni Ventra.

L’iniziativa, parte del progetto “EVO Experience”, ha trasformato la tenuta in un palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura olivicola calabrese.

I partecipanti hanno vissuto un vero e proprio viaggio sensoriale: dalla visita agli uliveti, dove la storia si intreccia con la terra, fino alla degustazione guidata dell’olio extravergine d’oliva prodotto in loco.

Esperti del settore hanno illustrato le caratteristiche organolettiche dell’olio, spiegando come riconoscerne la qualità e come valorizzarlo in cucina.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione per promuovere l’eccellenza dell’olio calabrese, ma anche per rafforzare il legame tra produttori e territorio.

La famiglia Ventra, custode di una tradizione agricola che affonda le radici nel passato, ha aperto le porte della propria azienda con passione e orgoglio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

“I Giorni dell’Olio” continua così il suo percorso tra le eccellenze olivicole della Calabria, sostenuto dal PSR Calabria 2014/2020 – Misura 3.2.1, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale e diffondere la cultura dell’olio extravergine d’oliva come simbolo di qualità e identità.

Il progetto sta riscontrando sempre più maggiori apprezzamenti per una “formula” che funziona.

La visita diretta nelle “case” dei produttori, lo scambio di informazioni, la condivisione dell’olio e dei prodotti, la scoperta delle singole realtà e dei territori piace a tutti i partecipanti.

Certamente, da riproporre per il Consorzio Olio di Calabria IGP che non smette di investire ed allargare il raggio d’azione comunicativo. Puntando, sempre, alla qualità.