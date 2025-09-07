Sabrina Mannarino “accolgo con grande soddisfazione le notizie sull’imminente liberazione di Amerigo De Grazia”
Accolgo con grande soddisfazione le notizie giunte da Caracas che annunciano l’imminente liberazione di Amerigo De Grazia, nostro connazionale detenuto in Venezuela da oltre un anno.
È un momento che attendevamo da tempo e che rappresenta un passo fondamentale per la giustizia e il rispetto dei diritti umani.
Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sabrina Mannarino, che nei mesi scorsi aveva promosso e fatto approvare in Consiglio regionale una mozione a sostegno della sua liberazione.
Come Regione Calabria afferma Mannarino abbiamo voluto fare la nostra parte, chiedendo ufficialmente al Governo italiano e alla Farnesina di attivarsi con ogni mezzo per tutelare la salute, i diritti e la libertà di Amerigo De Grazia.
La nostra mozione non è stata un atto simbolico, ma un segnale concreto di solidarietà e responsabilità istituzionale.
Prosegue il consigliere regionale Fdi:
Rivolgo un sentito ringraziamento al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Vice Ministro Edmondo Cirielli e alla Task Force Venezuela per l’impegno profuso in questa vicenda complessa. Il loro lavoro diplomatico, silenzioso ma efficace, ha condotto al risultato a cui auspicavamo.
Ora restiamo in attesa dell’ufficializzazione completa della liberazione conclude e ci uniamo alla speranza di tante persone che attendono di riabbracciare Amerigo, simbolo di un lotta italiana per la difesa dei diritti umani.