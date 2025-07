Sabrina Mannarino “esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo”

<<Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, vittima di un gesto vile e inquietante come l’incendio doloso della sua autovettura>>.

Simili atti intimidatori rappresentano un attacco non solo alla persona, ma anche all’intera comunità che egli rappresenta e alle istituzioni democratiche afferma il Consigliere regionale della Calabria, l’avv. Sabrina Mannarino.

Che prosegue: <<Confido pienamente nell’operato della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Domenico Fiordalisi, certa che le indagini faranno piena luce sui responsabili di questo gesto ignobile>>.

Ai sindaci che operano con onestà e coraggio, spesso in territori difficili, va garantita la massima tutela.

La Regione Calabria non farà mai mancare il proprio sostegno a chi è in prima linea per il bene dei cittadini.