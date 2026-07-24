Sacal, Brutto (Fratelli d’Italia): “Con Luciano Vigna si apre una stagione di competenza e responsabilità”

“La nomina di Luciano Vigna alla guida della Sacal rappresenta un segnale importante per il futuro del sistema aeroportuale calabrese. È una scelta che guarda alla competenza, all’esperienza amministrativa e alla capacità di affrontare con visione le sfide che attendono una delle società più strategiche per lo sviluppo della nostra regione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Angelo Brutto.

“Gli aeroporti non sono semplicemente infrastrutture di trasporto, ma veri e propri motori di crescita economica, turistica e occupazionale.

Per questo motivo è fondamentale che la loro gestione venga affidata a figure che conoscano il funzionamento della macchina amministrativa e siano in grado di programmare con serietà e concretezza gli investimenti necessari continua Brutto.

Luciano Vigna porta con sé un patrimonio di esperienza maturato in ruoli di grande responsabilità istituzionale. Sono qualità che possono garantire continuità amministrativa ma, allo stesso tempo, imprimere un rinnovamento nella governance della Sacal, valorizzando una gestione orientata ai risultati, alla trasparenza e all’efficienza”.

Per il capogruppo di FdI, negli ultimi anni la Calabria ha dimostrato che, quando si investe nelle infrastrutture e nella mobilità, il territorio risponde con numeri importanti.

“Adesso occorre consolidare questo percorso, migliorando ulteriormente i servizi, rafforzando i collegamenti nazionali e internazionali e rendendo gli aeroporti calabresi sempre più competitivi aggiunge Brutto.

Rivolgo a Luciano Vigna gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il successo della Sacal coincide con il successo della Calabria.

Le istituzioni hanno il dovere di fare squadra quando sono in gioco sviluppo, occupazione e nuove opportunità per cittadini, imprese e giovani. Questa nomina deve essere letta come un punto di partenza. Servono programmazione, capacità gestionale e una visione di lungo periodo.

Sono convinto che la nuova guida della Sacal saprà raccogliere questa sfida con senso delle istituzioni e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare il ruolo della Calabria nel panorama nazionale e nel Mediterraneo”.