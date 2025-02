Saccomanno (Lega) “la riforma del codice stradale si conferma vincente”

La diminuzione dei morti e degli incidenti stradali, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dimostrano che la riforma del codice della strada, per come voluta dal ministro Salvini, è giusta e va verso la direzione indicata.

Le critiche dei soliti noti oggi si confermano solo contestazioni senza alcun valore concreto.

I conti finali danno ragione al ministro Salvini che ha assunto al primo posto le giovani vite distrutte dall’alcol, dalla droga e dall’alta velocità. Si può, quindi, ben sperare che nel tempo vi saranno altre notizie e rendiconti positivi.

Scelte corrette che dovrebbero portare ad un consenso maggiore per un partito che guarda a tutti e che non si limita soltanto a coltivare piccole sacche di consenso.

Risultati importanti quelli ottenuti anche in Calabria per i quali non si può non ringraziare tutti i responsabili del partito e i candidati che hanno consentito, con un lavoro di squadra, il raggiungimento di una percentuale storica alle ultime competizioni europee. Quindi, un grazie a coloro che hanno tanto lavorato per la Lega e nella Lega.

Un augurio di buon lavoro a chi oggi dovrà affrontare un percorso di ulteriore crescita e di acquisizione del consenso, che, però, dovrà passare attraverso l’ascolto dei territori e la vicinanza a questi.

Giacomo Francesco Saccomanno – Avvocato, già Commissario regionale Lega e Sindaco del Comune di Rosarno.