Sagra del Pezzo Duro di Gioiosa Ionica e Sagra dello Stocco di Mammola verso il marchio “Sagra di Qualità”

Due tra le manifestazioni più rappresentative della tradizione enogastronomica calabrese si preparano a vivere un momento storico.

La 32ª Sagra del Pezzo Duro di Gioiosa Ionica e la 46ª Sagra dello Stocco di Mammola saranno infatti valutate dagli ispettori nazionali dell’UNPLI nell’ambito del percorso per il conseguimento del prestigioso marchio “Sagra di Qualità”, riconoscimento riservato agli eventi che si distinguono per autenticità, qualità organizzativa, valorizzazione dei prodotti tipici e promozione del territorio.

Per il Comitato Provinciale UNPLI Reggio Calabria, presieduto da Rocco Deodato, questo rappresenta il risultato di un lavoro di programmazione e accompagnamento portato avanti in stretta sinergia con il Comitato Regionale UNPLI Calabria, guidato dal presidente Filippo Capellupo, e con le Pro Loco dei due comuni.

«La candidatura di queste due sagre è il frutto di un percorso costruito con convinzione insieme al presidente Rocco Deodato dichiara il vicepresidente del Comitato Provinciale UNPLI Reggio Calabria, Vincenzo Mazzaferro.

Come Comitato Provinciale abbiamo lavorato affinché due manifestazioni simbolo della nostra provincia potessero raggiungere questo importante traguardo, accompagnando le Pro Loco in ogni fase del percorso e condividendo una visione comune di crescita e valorizzazione.»

Mazzaferro rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al progetto.

«Un grazie al presidente provinciale Rocco Deodato per la fiducia e la costante collaborazione, al presidente regionale Filippo Capellupo per il sostegno al percorso intrapreso e alle Pro Loco protagoniste di questo importante risultato.

Un riconoscimento particolare va al presidente della Pro Loco di Gioiosa Ionica Rosario Bombardiere e al suo direttivo, che hanno proseguito con entusiasmo il lavoro svolto negli anni, e alla Pro Loco di Mammola, con l’attuale presidente Alessandro Fuda e il suo predecessore Antonio Barillaro, che hanno contribuito alla crescita di una delle manifestazioni più prestigiose della Calabria.

Il merito va anche ai tanti volontari che, con passione e spirito di servizio, rendono possibili questi eventi.»

Il vicepresidente provinciale sottolinea inoltre che questo rappresenta soltanto l’inizio di un progetto più ampio.

«L’UNPLI Reggio Calabria non si ferma qui. Stiamo già lavorando, insieme al presidente Deodato, su altre sagre ed eventi identitari della Locride e dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’obiettivo di accompagnarli, nei prossimi anni, verso il marchio “Sagra di Qualità”.

Vogliamo costruire una rete di manifestazioni d’eccellenza che rafforzi l’identità dei nostri territori, promuova il turismo e valorizzi il patrimonio culturale ed enogastronomico della provincia.»

Il presidente Rocco Deodato conclude evidenziando il valore strategico del progetto.

«Queste candidature dimostrano che, quando il sistema UNPLI lavora in squadra con le Pro Loco e le comunità locali, è possibile raggiungere risultati importanti. Continueremo a investire sulla qualità delle manifestazioni, perché rappresentano uno straordinario strumento di promozione dei territori e delle loro identità.»

L’appuntamento è quindi per sabato 8 agosto a Gioiosa Ionica, con la 32ª Sagra del Pezzo Duro, e per domenica 9 agosto a Mammola, con la 46ª Sagra dello Stocco.

Due eventi che, oltre a richiamare migliaia di visitatori, rappresenteranno una straordinaria vetrina per le eccellenze della Locride e dell’intera provincia di Reggio Calabria, confermando il ruolo delle Pro Loco come protagoniste della valorizzazione del patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico della Calabria.