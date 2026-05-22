Sala gremita a Palazzo dei Principi Spinelli per l’incontro “Ambiente, Territorio e Comunità”

Riceviamo e pubblichiamo

Grande partecipazione e forte sintonia istituzionale tra Comune di Scalea e Regione Calabria

Una partecipazione straordinaria, una sala gremita in ogni ordine di posti e un confronto ricco di contenuti, proposte e prospettive concrete per il futuro del territorio. È questo il bilancio dell’incontro pubblico “Ambiente, Territorio e Comunità: strategie per una Calabria sostenibile”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Scalea e svoltosi presso il Salone di Palazzo dei Principi Spinelli alla presenza dell’Assessore regionale Antonio Montuoro e del Consigliere regionale e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto.

A coordinare i lavori è stata l’Avvocato Rosa Pignataro, mettendo in risalto l’importanza della presenza istituzionale sui territori al di fuori dei tempi della campagna elettorale per favorire un confronto costruttivo tra istituzioni e cittadini.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la solidità del rapporto istituzionale tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Russo e il Governo regionale, una collaborazione che negli ultimi mesi ha prodotto risultati concreti e tangibili per il territorio.

Particolarmente significativo l’intervento del Consigliere regionale Angelo Brutto, che ha evidenziato come l’Amministrazione Russo, in appena un anno di governo cittadino, sia riuscita a imprimere un cambio di passo determinante per Scalea, restituendo centralità alla città e proiettandola verso un ruolo sempre più strategico nello sviluppo dell’Alto Tirreno cosentino.

«I risultati sono concreti e visibili», ha sottolineato Brutto, evidenziando la capacità dell’Amministrazione di affrontare le criticità esistenti e di costruire una programmazione credibile e condivisa per il futuro.

Concetti ribaditi anche dall’Assessore regionale Antonio Montuoro, che ha espresso apprezzamento per l’azione amministrativa portata avanti dal Comune di Scalea, sottolineando la costante attenzione e la presenza dell’ente nel rappresentare al Governo regionale le esigenze e le istanze del territorio. Montuoro ha inoltre rimarcato la particolare sensibilità dell’Amministrazione comunale verso le tematiche ambientali, la tutela del patrimonio naturale e la qualità delle acque marine, aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico dell’intera Riviera dei Cedri.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Antonio Montuoro ha inoltre annunciato la convocazione, già nella prossima settimana, di un tavolo tecnico presso il proprio Dipartimento, al quale prenderanno parte il Comune di Scalea e Sorical. L’obiettivo sarà quello di approfondire e definire le soluzioni più idonee per rispondere alle esigenze emerse dai progetti presentati dall’Amministrazione comunale alla Regione Calabria, confermando la massima attenzione verso le istanze provenienti dal territorio e la volontà di trasformare le progettualità in interventi concreti e cantierabili.

Nel suo intervento il Sindaco Mario Russo ha rivolto un sentito ringraziamento all’Assessore Montuoro e al Consigliere Brutto, definendoli interlocutori istituzionali autorevoli, disponibili e sempre pronti a collaborare nella ricerca di soluzioni concrete alle problematiche del territorio.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato come proprio grazie all’impegno e all’intervento dell’Assessore Montuoro sia stato possibile recuperare il finanziamento destinato alla bonifica della discarica di Piano dell’Acqua, una risorsa strategica che rischiava di andare perduta e che invece consentirà di realizzare un intervento di fondamentale importanza per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.

Particolarmente apprezzato dal pubblico l’approfondito intervento dell’Assessore regionale, che ha illustrato nel dettaglio le misure adottate dalla Regione Calabria, le risorse economiche stanziate e i numerosi interventi programmati a sostegno della tutela ambientale, della salvaguardia del territorio e della valorizzazione delle comunità locali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato l’impegno del Vicesindaco di Scalea e Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Raffaele D’Anna, nel favorire il dialogo e il raccordo istituzionale con i rappresentanti regionali, contribuendo a mantenere costante l’attenzione sulle esigenze e sulle opportunità di sviluppo del territorio.

Dall’incontro è emerso un messaggio chiaro: l’impegno della Regione Calabria nei confronti di Scalea e dell’intera Riviera dei Cedri è concreto e destinato a rafforzarsi ulteriormente attraverso una costante collaborazione istituzionale, una programmazione condivisa e una visione comune di sviluppo. La sinergia tra Comune e Regione si conferma un elemento fondamentale per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità di crescita per l’intero comprensorio.

La straordinaria partecipazione registrata e l’attenzione dimostrata dai cittadini hanno confermato quanto i temi dell’ambiente, della sostenibilità e della crescita del territorio siano oggi centrali nel dibattito pubblico e quanto sia forte la volontà delle istituzioni di lavorare insieme per costruire opportunità, risolvere criticità e accompagnare Scalea e l’Alto Tirreno verso una nuova stagione di sviluppo.