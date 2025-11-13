Salone DeGusto 2025: Catanzaro celebra il gusto con libri, pizze d’autore e grandi novità

Sabato si apre ufficialmente il sipario sulla nuova edizione del Salone DeGusto, l’appuntamento fieristico dedicato all’eccellenza agroalimentare italiana.

Un evento che, anno dopo anno, si conferma punto di riferimento per professionisti, appassionati e curiosi del mondo food & beverage.

Quest’anno DeGusto si presenta con un programma ancora più ricco e variegato. Oltre ai consueti talk tematici, agli spazi curati da Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) e Fic (Federazione Italiana Cuochi), e alle attesissime semifinali nazionali promosse da Sca (Specialty Coffee Association), il salone ospiterà due importanti presentazioni editoriali che celebrano il mondo della pizza in chiave contemporanea e territoriale.

La giornalista e sommelier Antonella Amodio presenta il suo nuovo libro “Calici & Spicchi”, un viaggio internazionale tra pizze d’autore e vini italiani d’eccellenza.

Il volume racconta l’incontro tra due mondi apparentemente distanti, ma capaci di creare armonie sorprendenti. All’interno, spazio anche alla Calabria con cinque pizzerie d’eccellenza che saranno presenti al Salone. Quali?

Vincenzo Fotia – L’Artigiano della Pizza, L’Ammasciata di Luca Tudda, Gioja’s, Mammaré Pizza e Chiuriti e Agape di Eugenio Iannelli Galliano. Queste realtà saranno protagoniste di degustazioni, incontri e momenti di confronto con il pubblico.

In anteprima assoluta, la giornalista e consulente Giusy Ferraina presenta “Pizza (Re)connection”, un’analisi puntuale e innovativa del panorama pizza. Il libro offre tendenze, consigli e strategie per pizzaioli ultramoderni, con uno sguardo lucido e visionario sul futuro del settore. Un’opera pensata per chi vuole evolvere, distinguersi e creare valore attraverso la pizza.

Il Salone DeGusto si svolgerà dal 15 al 18 novembre presso il Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro Lido.

L’ingresso è gratuito per i professionisti del settore previa apposita registrazione. Per il pubblico privato è previsto un biglietto d’ingresso.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della kermesse, organizzata da Cosenza Eventi.

Appuntamento, dunque, da sabato 15 novembre a martedì 18 novembre presso il Centro Fieristico “Colosimo”. Cerimonia di inaugurazione, con le autorità e tutti i protagonisti, prevista per sabato alle ore 10.

Per tutte le informazioni, gli accrediti stampa ed il programma completo si può consultare il sito ufficiale https://www.salonedegusto.it/

Oppure le pagine social dell’evento che sono in continuo aggiornamento.