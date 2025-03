Salone libro, Capponi incontra gli editori calabresi

“La partecipazione della Regione Calabria al Salone del Libro di Torino è un investimento strategico per la crescita culturale ed economica della regione, un’occasione imperdibile per celebrare e promuovere l’identità calabrese nel contesto nazionale e internazionale”.

E’ quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, presiedendo un importante incontro strategico – curato dal settore Cultura del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità – con i rappresentanti dell’editoria calabrese. L’obiettivo dell’incontro è stato delineare le fasi preparatorie per la partecipazione della Regione Calabria alla prestigiosa manifestazione internazionale del Salone del Libro di Torino, la cui edizione 2025 si terrà dal 15 al 19 maggio.

Durante la riunione, sono state poste le basi per una presenza significativa e ben organizzata della Calabria all’evento torinese, considerato il più importante appuntamento fieristico italiano dedicato all’editoria. Gli editori calabresi hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie proposte editoriali e discutere le iniziative culturali da realizzare presso lo stand regionale, con l’intento di valorizzare il patrimonio letterario e culturale della Calabria.

“La partecipazione al Salone rappresenta per la Calabria un’opportunità strategica di promozione del proprio patrimonio culturale e letterario su scala nazionale e internazionale”, ha dichiarato l’assessore Capponi che ha presentato ufficialmente il Sistema Bibliotecario Silano come soggetto designato a guidare e coordinare tutti i sistemi bibliotecari calabresi nell’organizzazione della partecipazione regionale al Salone torinese. Presente alla riunione, il presidente del Sistema Bibliotecario Silano, Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore e presidente della Provincia di Cosenza che ha dichiarato: “Questa scelta sottolinea il riconoscimento dell’eccellenza e della competenza del Sistema Bibliotecario Silano nel panorama culturale regionale, ottenendo un ruolo di primo piano nella promozione della letteratura calabrese”.

Durante l’incontro preparatorio, i vertici regionali hanno delineato il percorso che porterà la Calabria a presentarsi nel contesto nazionale. Maria Francesca Gatto, dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, insieme a Ersilia Amatruda, dirigente del settore Cultura, hanno illustrato i passaggi tecnico-organizzativi che verranno implementati nelle prossime settimane, con l’obiettivo di strutturare una presenza calabrese significativa, capace di valorizzare l’identità culturale e letteraria del territorio.

Il Sistema Bibliotecario Silano ha, inoltre, annunciato la nomina di Francesco Mazza come direttore artistico per l’importante iniziativa culturale che vedrà la Calabria protagonista con uno stand dedicato. Questa scelta strategica affida a Mazza la responsabilità di curare sia il concept creativo che il programma dettagliato delle presentazioni, delineando così l’identità culturale che la Regione intende proiettare attraverso questo progetto.

Francesco Mazza rappresenta una figura poliedrica nel panorama culturale italiano, con un profilo professionale che abbraccia molteplici discipline artistiche. La sua carriera si è sviluppata attraverso ruoli complementari: come regista ha dimostrato una visione cinematografica distintiva; come produttore ha saputo valorizzare talenti e storie significative; come editore ha contribuito alla diffusione di contenuti culturali di qualità; e come ideatore di mostre e concorsi fotografici ha creato piattaforme innovative per l’espressione artistica visiva.

Dal canto suo, Mazza ha espresso il suo sincero ringraziamento al presidente Succurro per la prestigiosa nomina ricevuta, manifestando il proprio entusiasmo per l’importante incarico di guidare la partecipazione calabrese al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli eventi culturali più significativi nel panorama italiano ed europeo.

Particolare attenzione sarà dedicata da Mazza alla collaborazione con le strutture tecniche della Regione Calabria, che avranno il compito fondamentale di trasformare in realtà concreta le idee creative proposte dal cineasta. Questa sinergia tra visione artistica e competenze tecniche rappresenta un elemento chiave per garantire un’efficace rappresentanza della Calabria all’importante manifestazione torinese, creando uno spazio che sappia essere al contempo funzionale, accogliente e rappresentativo dell’identità culturale calabrese.