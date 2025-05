Salone Libro Torino, allo stand Calabria la visita del procuratore Gratteri

Giornata intensa e significativa per la Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino.

In mattinata, l’assessore regionale alla Cultura, Caterina Capponi, ha assistito presso lo stand del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’incontro “Diplomazia giuridica – Promuovere la collaborazione internazionale nel campo della giustizia: il modello italiano”.

All’incontro, che ha visto tra i protagonisti il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, si è discusso del ruolo dell’Italia nella promozione di un sistema giudiziario fondato sulla legalità e sulla cooperazione internazionale.

L’assessore Capponi ha seguito con interesse il dibattito, che ha toccato anche temi centrali per lo sviluppo culturale e civile dei territori e, subito dopo, ha accolto il procuratore Gratteri presso lo stand della Regione Calabria, accompagnandolo nella visita e illustrando le finalità della partecipazione calabrese al Salone.

Tra gli obiettivi principali: la promozione del patrimonio letterario e artistico della Calabria, il sostegno agli autori emergenti, la diffusione della produzione culturale regionale su scala nazionale e internazionale e la creazione di nuove sinergie con editori e istituzioni culturali.

“La presenza del dottor Gratteri – dichiara l’assessore Capponi -, figura di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata e voce autorevole per la difesa della legalità, ha arricchito la giornata e conferito prestigio allo stand calabrese. La sua visita ha rappresentato un’occasione per riaffermare il legame tra cultura, giustizia e impegno civile. Esprimo sincera gratitudine per la sua visita e per l’attenzione mostrata nei confronti delle iniziative promosse dalla Regione Calabria, che continua a investire nella cultura come strumento di crescita, dialogo e sviluppo del territorio”.