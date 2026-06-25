Salute, De Biase (UILP Calabria): “A Catanzaro un’altra giornata di prevenzione per anziani e pensionati”

Si è svolto nella sede di Catanzaro della UIL Pensionati Calabria un altro incontro relativo al progetto “La salute non aspetta! Prevenire è un diritto, noi ci siamo”, mirato a fornire un servizio, gratuito e continuativo, di prevenzione sanitaria per gli anziani del territorio.

Il progetto è promosso dalla UIL Pensionati Calabria e dall’Associazione per i diritti degli anziani (ADA).

“Insieme all’ADA di Catanzaro afferma il segretario della UIL Pensionati Calabria Francesco De Biase abbiamo promosso un’altra giornata sulla prevenzione sanitaria, nel solco della campagna lanciata, ormai, da diversi mesi.

Protagonista di quest’ultimo appuntamento il professore Luigi Bennardo, dermatologo e docente presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, al quale va il nostro sincero e sentito ringraziamento per essersi messo a disposizione dei nostri iscritti e associati in maniera disinteressata e completamente gratuita”.

“Il professore Bennardo fa sapere il segretario regionale della UILP ha dedicato tempo e attenzione alle persone anziane, mettendo al servizio dei cittadini la sua grande competenza e professionalità. Gli anziani e i pensionati, anche questa volta, hanno risposto numerosi all’iniziativa”.

“Attraverso questo progetto evidenzia De Biase intendiamo fornire un servizio completamente gratuito ai più fragili che non trovano nelle istituzioni una adeguata risposta al bisogno di salute e non possono aspettare il decorso dei tempi previsti dalle liste d’attesa per usufruire di un loro diritto”.

“La UIL Pensionati conclude il segretario regionale De Biase continua tenacemente il suo impegno sul territorio a tutela del diritto alla salute dei cittadini. E lo fa con azioni concrete e tangibili”.