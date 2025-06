“SALUTE E MOVIMENTO”: un progetto di prevenzione e benessere dedicato agli over 65 dell’ATS di Taurianova

Una tranquilla e rilassante passeggiata della salute ha concluso, sabato 14 giugno, le attività del progetto “Salute e Movimento”, realizzato dalla cooperativa sociale Demetra insieme all’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova e grazie al contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Politiche Sociali.

Una trentina di persone si sono ritrovate presso la sede dell’Associazione Auser di Taurianova per partecipare a questa iniziativa di benessere e prevenzione dedicata agli over 65.

La giornata si è articolata in diversi momenti: in una prima fase infatti i partecipanti hanno usufruito di uno screening gratuito e del monitoraggio dei principali parametri vitali, poi è partita la camminata guidata, lungo le vie della città di Taurianova.

I partecipanti hanno potuto beneficiare ancora una volta della professionalità e dell’attenzione delle equipe che hanno lavorato alla buona riuscita dell’intero progetto. Hanno potuto sperimentato direttamente l’importanza di conoscere e ascoltare il proprio corpo, ma anche la bellezza e la positività di condividere del tempo insieme.

La passeggiata di sabato rappresenta l’apice di un percorso durato 1 anno, in cui sono stati coinvolti in modo attivo i Servizi Sociali Professionali dell’ATS, gli amministratori dei Comuni che ricadono nell’ATS, diverse associazioni locali e gli stessi cittadini beneficiari del progetto.

Il metodo di lavoro è stato improntato alla piena sinergia, perché un approccio condiviso e la capacità di ascolto dei bisogni reali sono le chiavi giuste per iniziative orientate alla cura e all’attenzione dei cittadini.

La cooperativa sociale Demetra ha realizzato le attività previste con un’equipe professionale e competente, attivando di volta in volta collaborazioni specifiche con figure esperte e con professionisti, come cardiologi, nutrizionisti, ecc.

Tra i momenti più significativi, dedicati agli over 65, si possono annoverare le giornate di relax alle Terme di Galatro, gli screening gratuiti con specifico focus su visite cardiologiche nei vari Comuni del’ATS, attività all’aperto come la passeggiata della salute di sabato per favorire il movimento e la socializzazione.

Le iniziative “esterne” hanno riscosso sempre una numerosa partecipazione e sono state accompagnate nel tempo da una costante e trasversale attività di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione legata ai temi della prevenzione e del benessere.

Il filo conduttore dell’intero progetto è stato infatti la diffusione di una cultura della salute e della prevenzione, intesa come strumento e metodo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.

L’educazione alla salute e al benessere permette di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo ai propri bisogni fisici e mentali. Praticare attività fisiche adeguate, seguire una dieta bilanciata e impegnarsi in attività sociali e ricreative sono tutti fattori che contribuiscono a mantenere un equilibrio psicofisico ottimale.

La solitudine e l’isolamento sono problemi comuni nella fascia d’età over 65 e il coinvolgimento in iniziative collettive che promuovono il benessere può ridurre il rischio di depressione e ansia.

Creare reti di supporto e occasioni di socializzazione non solo migliora l’umore e il benessere psicologico, ma rafforza anche il senso di appartenenza e la connessione con la comunità.