Salute e prevenzione al centro dell’incontro con gli studenti al Liceo “Metastasio” di Scalea

di Nicoletta Toselli

Una mattinata di confronto e approfondimento sul tema della salute come diritto fondamentale si è svolta oggi nell’Aula Magna del Liceo “Metastasio” di Scalea, nell’ambito di un incontro promosso dal Distretto Sanitario Tirreno dell’ASP di Cosenza in collaborazione con il Polo Liceale Scalea–Praia a Mare.

L’iniziativa si inserisce nell’attività del Distretto Sanitario Tirreno, diretto dalla dottoressa Angela Riccetti, e dell’UOC Cure Primarie, guidata dalla dottoressa Clelia Randisi, entrambe assenti per concomitanti impegni istituzionali, ma coinvolte nella programmazione dell’incontro rivolto agli studenti.

Ad accogliere relatori e partecipanti è stata la dirigente scolastica Laura Tancredi, che ha sottolineato l’importanza di un’alleanza stabile tra scuola e sanità per promuovere la cultura della prevenzione. A portare il saluto istituzionale è intervenuto anche il sindaco di Scalea, Mario Russo, ribadendo il valore del lavoro di rete sul territorio.

I lavori, moderati dal dott. Giovanni Giardinelli, hanno visto la partecipazione di numerosi professionisti del Poliambulatorio di Scalea e dell’ASP di Cosenza. Il referente del Poliambulatorio, Giovanni Guaragna, ha illustrato il ruolo dei servizi territoriali, seguito dagli interventi degli odontoiatri Giovanni Giardinelli e Iride Lupi, focalizzati sull’importanza della prevenzione e delle diagnosi precoci.

Ampio spazio è stato dedicato alla salute e al benessere delle giovani generazioni con gli interventi del ginecologo Silvio Tucciarelli, dell’allergologa Francesca Amoroso, della neurologa Sandra Paglionico, referente del CDC di Scalea, e dell’anestesista rianimatore e specialista in terapia del dolore Vito Cianni, che hanno affrontato diverse aree della medicina con un taglio divulgativo e vicino al mondo degli studenti.

Non sono mancati i contributi sul piano giuridico ed educativo: l’avvocato Giuseppe Barreca ha approfondito le responsabilità legate all’uso di sostanze stupefacenti, mentre la dottoressa Rago, della comunità terapeutica “L’Ulivo”, ha parlato di dipendenze e percorsi di recupero. A completare il quadro, l’intervento del vicario generale della diocesi San Marco Argentano–Scalea, don Salvatore Vergara, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle relazioni e del sostegno reciproco.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei NAS di Cosenza, impegnati nei temi della sicurezza sanitaria. Da remoto è intervenuto Giuseppe Guarnieri, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Cosenza, che ha posto l’accento sulla qualità delle cure e sulla necessità di contrastare l’esercizio abusivo della professione.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di dialogo diretto tra studenti e professionisti, rafforzando il messaggio della salute come diritto fondamentale e come responsabilità condivisa.