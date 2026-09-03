Salute e prevenzione in piazza: l’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia

La Giornata Mondiale della Fisioterapia torna a essere un momento di incontro e sensibilizzazione per la comunità cosentina.

Martedì 8 settembre 2026, dalle 18:00, Piazza dei Bruzi ospiterà l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Cosenza, che anche quest’anno sceglie di portare la prevenzione direttamente tra le persone, trasformando la piazza in un luogo di dialogo, ascolto e promozione della salute.

Il tema dell’edizione 2026 non è stato scelto a livello locale, ma definito da World Physiotherapy, l’organizzazione mondiale che coordina la celebrazione in oltre cento Paesi.

La campagna internazionale di quest’anno è dedicata al ruolo della fisioterapia nella prevenzione, gestione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus, due tra le principali cause di disabilità e mortalità nel mondo.

L’obiettivo è mettere in evidenza come i fisioterapisti possano contribuire in modo determinante alla tutela della salute cardiovascolare, al recupero funzionale e al miglioramento della qualità di vita delle persone, attraverso interventi mirati, educazione sanitaria e programmi di esercizio terapeutico.

Nel corso della serata, fisioterapisti, medici e professionisti delle principali strutture sanitarie del territorio saranno a disposizione dei cittadini per offrire valutazioni della funzionalità motoria, screening gratuiti, momenti di informazione personalizzata e indicazioni pratiche su come ridurre i fattori di rischio cardiovascolare.

L’iniziativa vuole avvicinare la prevenzione alla comunità, rendendola semplice, accessibile e parte integrante della vita quotidiana.

A sottolineare il valore dell’appuntamento interviene il presidente dell’Ordine, Giuseppe Celestino, che afferma:

«La Giornata Mondiale della Fisioterapia è un’occasione per ricordare che la fisioterapia non è solo cura, ma anche educazione alla salute. Il tema scelto da World Physiotherapy ci invita a riflettere su quanto il movimento, l’esercizio terapeutico e la prevenzione possano incidere sulla vita delle persone.

Portare i nostri professionisti in piazza significa creare un ponte diretto con la cittadinanza, offrire strumenti concreti e promuovere una cultura del benessere che parte da gesti semplici e consapevoli».

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Un invito a vivere la prevenzione come un impegno condiviso, in una serata dedicata alla salute, alla comunità e al valore del movimento.