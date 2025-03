Salute, pensioni e diritti “un impegno comune per un futuro più giusto”

La UIL Pensionati Calabria organizza il consiglio regionale UILP, un’importante occasione di confronto sulle principali sfide che riguardano pensionati e pensionate, per individuare strategie volte a garantire un futuro più giusto ed equo.

L’incontro si terrà il 2 aprile 2025, alle ore 10:00, presso la sede regionale della UIL di Lamezia Terme, in Via Giorgio Pinna, 32.

Al centro del dibattito vi saranno temi di fondamentale importanza, tra cui la tutela della non autosufficienza, il sostegno ai caregiver e il miglioramento dei servizi sanitari per gli anziani.

Si parlerà inoltre di pensioni, riforma del fisco, inflazione e disuguaglianze, con particolare attenzione alle ricadute che queste problematiche hanno sulla popolazione più fragile.

Sarà dato spazio anche al ruolo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli investimenti infrastrutturali necessari per migliorare la qualità della vita dei pensionati.

All’iniziativa, fortemente voluta dalla UIL Pensionati Calabria, parteciperanno il Segretario Regionale UILP Francesco De Biase, la Segretaria UIL Calabria Mariaelena Senese ed il Segretario Generale UILP Carmelo Barbagallo.

La UIL Pensionati Calabria ribadisce la necessità di misure concrete per affrontare le criticità che penalizzano le persone anziane e i pensionati. Occorre un impegno serio e costante delle istituzioni per garantire pensioni dignitose, un accesso equo alla sanità e un welfare più giusto e sostenibile.

L’evento rappresenta un momento di confronto fondamentale e un’occasione per far sentire la voce di tutti i pensionati e le pensionate. La UILP invita alla massima partecipazione per costruire insieme un futuro più equo e solidale.