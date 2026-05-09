Salute visiva e formazione: a Polistena un seminario d’eccellenza per ottici e optometristi

La formazione professionale come motore di crescita per le imprese del territorio.

Con questo spirito, la CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria organizza, dopo il successo di quello organizzato lo scorso anno a Lamezia Terme, un altro importante seminario tecnico dedicato all’evoluzione del settore ottico.

In un mercato che richiede competenze sempre più specifiche, l’Associazione Ottici Optometristi (aderente al sindacato CLAAI) punta sulla formazione continua per elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Dopo un anno di intensa attività sul territorio, il consolidamento della categoria all’interno dell’associazione segna un traguardo decisivo per la professionalità locale.

L’evento, Il seminario, dal titolo “L’ottica nello sviluppo visivo dell’adolescente”, si terrà Lunedì 11 maggio 2026 con inizio alle ore 09:00 , presso Hotel Mommo, Polistena (RC)

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la CLAAI e la società DAI Optical Industries. I lavori saranno guidati da esperti di rilievo nazionale: il Dott. Silvano Abati (Direttore dell’Accademia di Formazione in Ottica e Optometria) e il Dott. Roberto Iazzolino (Ottico Optometrista e consulente tecnico DAI Optical).

La formazione è la chiave per lo sviluppo delle nostre imprese, dichiara il Segretario Città Metropolitana di Reggio Calabria, Rosario Antipasqua.

“Collaboriamo con i migliori istituti di scuola di settore con professionisti per garantire ai nostri associati un aggiornamento costante e di alto profilo. La nostra missione è rappresentare questa importante categoria nelle istituzioni e promuovere, anche in sinergia con l’università, momenti di crescita su tematiche specifiche.”

Durante l’evento verrà consegnato un Riconoscimento al Merito Imprenditoriale al Sig. Tulio Tropeano, figura storica del settore e già dirigente dell’associazione oggi in pensione a testimonianza del valore dell’esperienza che incontra l’innovazione.