Salvataggio in Aspromonte: un motociclista precipita in un burrone – VIDEO

Reggio Calabria, 14 ottobre 2025 – Salvataggio riuscito con successo quello da parte dei Vigili del Fuco per recuperare un giovane motociclista di 25 anni, caduto accidentalmente in una scarpata a Zamaro, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’intervento delle squadre del comando provinciale dei Pompieri, tempestivamente mobilitate, ha richiesto l’utilizzo di manovre avanzate, vista la zona impervia e l’assenza di accessi ai mezzi di terra.

Si è pertanto usufruito del supporto aereo, un Dragon FV142 che decollato dall’aereoporto di Catania, ha permesso di effettuare le operazioni di salvataggio in breve tempo e con precisione.

Raggiunto l’infortunato, il personale medico a bordo dell’elivelivolo si è apprestato a offrirgli le prime cure mediche, a causa delle gravi ferite riportate a seguito della caduta.

Una volta recuperato, il motociclista è stato trasferito con la massima urgenza all’aeroporto di Reggio Calabria, dove ad attenderlo vi erano i sanitari del 118 con l’ambulanza.