Salvatore Giglio, fenomeno in pista “59.3 nei test della Scuola Piloti Henry Morrogh di Formula 4”

Salvatore Giglio accende i motori e fa sognare.

Nei recenti test in simulatore di Formula 4 organizzati dalla Scuola Piloti Henry Morrogh, il giovane karter italiano ha messo in mostra tutto il suo talento, firmando prestazioni da vero predestinato.

In soli tre test, Giglio ha stupito tutti:

Miglior tempo assoluto: 59.3, un crono che non si registrava da diversi anni nelle prove della scuola. Tre uscite da protagonista assoluto.

Distacchi netti sugli altri piloti presenti.

Non si è trattato di un invito casuale: la presenza di Salvatore tra i selezionati è stata il frutto di un percorso costruito con impegno, serietà e risultati concreti. Dietro questo traguardo, c’è una lunga preparazione e una mentalità da vero professionista, capace di affrontare ogni nuova sfida con umiltà e determinazione.

Velocità di apprendimento, controllo di guida, freddezza e capacità di adattamento: sono queste le qualità che hanno colpito lo staff tecnico della Scuola Piloti Henry Morrogh, portando Giglio a primeggiare sin dai primi giri.

Un biglietto da visita che non è passato inosservato e che, in un contesto altamente competitivo come quello della Formula 4, vale più di qualsiasi parola.

A rendere ancora più significativa questa prestazione, il fatto che il crono di 59.3 rappresenti uno dei migliori registrati negli ultimi anni nei test in simulazione. Un segnale chiaro di come Giglio sia destinato a lasciare il segno anche nelle categorie superiori.

Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff di Ciccarelli, che da tempo lavorano al fianco del giovane pilota.

“Avevamo fiducia nelle sue qualità fanno sapere ma vederle esplodere in una situazione così competitiva è motivo di grandissimo orgoglio. Questi risultati confermano che il duro lavoro, la serietà e la passione pagano sempre.”

Il cammino è ancora lungo, ma il futuro sorride a Salvatore Giglio. Con la testa sulle spalle e il piede ben saldo sull’acceleratore, il giovane talento è pronto a inseguire traguardi sempre più ambiziosi.

E adesso il motore dei sogni è acceso: per Salvatore, la strada verso l’élite del motorsport è appena cominciata.