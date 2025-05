Salvatore Giglio: grinta, cuore e talento nella terza prova del Campionato Zona 6

Una prova di carattere e velocità per il giovane talento del karting, che conquista un meritatissimo secondo posto dopo tre giorni di fuoco a battagliare con i migliori del Sud Italia.

Dal 9 all’11 maggio 2025, sul circuito della terza prova del Campionato Zona 6 (Calabria, Basilicata e Puglia), Salvatore Giglio ha dimostrato tutto il suo valore, regalando spettacolo, emozione e determinazione da vero campione.

Grazie alla gentile concessione e al nulla osta della Jesolo Kart Technologies, Salvatore ha potuto competere con il Team Goffredo Kart, che gli ha messo a disposizione materiali tecnici di altissimo livello: telaio Top Kent e motore Modena.

Venerdì 9 maggio – I lampi della velocità

Sin dalle prime sessioni di prova, Salvatore si è imposto come uno dei più veloci in pista, non solo nella sua categoria, ma anche rispetto ai piloti Senior. Un segnale forte lanciato agli avversari, chiaro: Giglio c’è, ed è pronto a lottare per il podio.

Sabato 10 maggio – Dominio nelle libere

Durante le prove libere ufficiali, Salvatore ha continuato a brillare. In più sessioni ha siglato tempi da leader, dimostrando una confidenza crescente con il mezzo e una padronanza del tracciato impeccabile. Il lavoro del team e la sinergia con i nuovi materiali si sono tradotti in performance di altissimo livello.

Domenica 11 maggio – Qualifiche e gara 1: ostacoli e reazioni da campione

In qualifica, un episodio sfortunato ha impedito a Salvatore di ottenere la pole position: un altro pilota ha ostacolato il suo giro veloce, compromettendo l’attacco al primo posto. Nonostante ciò, con una prestazione di spessore ha chiuso con il terzo miglior tempo, a soli due decimi dal primo.

In gara 1, la grinta di Salvatore è esplosa: si è lanciato all’attacco per la leadership e all’ottavo giro, mentre tentava il sorpasso per il primo posto, è stato ostacolato con una manovra scorretta dall’avversario, che lo ha mandato fuori pista.

Il gesto, ritenuto deplorevole anche dal commissario di percorso, avrebbe potuto segnare la gara. Ma non per Salvatore, che con tenacia è rientrato in pista e ha chiuso al terzo posto, dimostrando ancora una volta sangue freddo e spirito da lottatore.

Finale: una rimonta epica

La finale è stata un mix di colpi di scena e impresa sportiva. Alla prima curva, Salvatore è stato colpito violentemente e sbattuto contro le barriere. Qualunque altro pilota avrebbe mollato. Ma lui no. Ha rimesso il kart in pista con le sue mani, uscendo dalle gomme di protezione e riprendendo la gara da fondo gruppo.

Nei 23 giri successivi, Salvatore ha scritto una vera e propria pagina epica del karting, recuperando con giro dopo giro fino a ridurre il distacco dagli inseguitori a soli 13 secondi, per poi chiudere in seconda posizione, con 3 secondi di vantaggio sul terzo classificato.

Salvatore Giglio: un nome da segnare

La prova di Salvatore Giglio non è stata solo una dimostrazione di velocità, ma anche e soprattutto di carattere, resilienza e spirito sportivo. Un secondo posto che vale come una vittoria, ottenuto con grinta e coraggio, senza mai mollare, neanche quando tutto sembrava perduto.

Che forza, che grinta, che Salvatore!