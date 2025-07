Salvatore Giglio incanta ancora a Lonato, grande prova nella 5° tappa della Iame Series Italy

Atmosfera carica di adrenalina al South Garda Karting per la quinta tappa in notturna della IAME Series Italy. Protagonista assoluto della serata è stato ancora una volta Salvatore Giglio, giovane talento catanzarese, che ha saputo distinguersi per velocità, grinta e intelligenza in pista.

Il weekend è iniziato con segnali incoraggianti fin dalle prove libere, dove Salvatore ha fatto segnare tempi eccellenti, stabilendosi stabilmente tra i primi cinque e confermando il suo ottimo stato di forma.

Nel Warm Up ufficiale, il giovane calabrese ha confermato le sue ambizioni: sorpassi decisi, traiettorie pulite e un passo gara da top driver gli hanno permesso di chiudere con un ottimo 3° tempo, lasciando intendere che avrebbe potuto essere tra i protagonisti anche nelle fasi successive.

La sessione di qualificazione, tuttavia, non si è svolta senza difficoltà.

Alcuni episodi al limite del regolamento tra ostruzioni e manovre poco corrette da parte di altri piloti hanno compromesso il suo giro veloce.

Nonostante ciò, Salvatore ha mantenuto lucidità e determinazione, conquistando comunque l’8ª posizione in griglia, frutto di una grande capacità di reazione.

La finale, disputata sotto le luci artificiali, è stata una vera battaglia. Salvatore ha lottato con caparbietà, risalendo posizioni e difendendosi con classe fino a conquistare un meritato 4° posto, raccogliendo punti fondamentali per la classifica generale e confermando il suo valore su uno dei circuiti più tecnici d’Italia.

Un’altra prestazione di spessore per un ragazzo che, gara dopo gara, continua a crescere e a imporsi tra i migliori talenti del karting nazionale e internazionale.

Un ringraziamento speciale e doveroso va alla JESOLO TECHNOLOGY KART, che ha messo a disposizione un materiale altamente performante, rivelatosi fondamentale per il risultato ottenuto.

In particolare, le corone speciali CORONE VAMPIRE hanno fatto la differenza: grazie alla loro qualità e progettazione avanzata, Salvatore è riuscito a girare con qualche dente in meno, senza sacrificare velocità e trazione. Un dettaglio tecnico che si è trasformato in un vantaggio concreto in pista, contribuendo in modo determinante alla sua prestazione.

Complimenti a Salvatore Giglio per la sua maturità, il suo spirito sportivo e la sua inesauribile passione. Il suo percorso è un orgoglio per tutta Catanzaro e un esempio per tanti giovani aspiranti piloti.

Prossima tappa: nuove sfide all’orizzonte, con l’obiettivo di salire ancora più in alto. Il viaggio di Salvatore continua, più determinato che mai.