Salvezza ottenuta, festa grande in casa Sintegra che vince gara-3 con Marigliano

Una festa in piena regola. Salvezza ottenuta per la Sintegra Rende che ha stravinto gara-3 in casa, contro Marigliano, per 77-54.

Alla fine, i ragazzi di coach Carbone hanno esultato insieme al pubblico biancorosso che non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini.

Mantenere il patrimonio della Serie B era ed è stato l’obiettivo da raggiungere. Peccato per i rimpianti di un campionato che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe certamente regalato maggiori soddisfazioni.

Ne è convinto il tecnico, Pierpaolo Carbone: “i ragazzi sono stati perfetti questa sera. Complimenti a tutti! Partita che ci ha visti protagonisti assoluti per tutti i periodi di gioco. Traguardo raggiunto, salvezza ottenuta. Da domani inizieremo a pensare a tutto il resto ma adesso è il momento di goderci la vittoria”.

Gara a senso unico, dunque: c’è stata partita solo nel primo quarto, molto equilibrato (17-17 il parziale), poi la squadra di Carbone è venuta fuori. Nel secondo e terzo quarto, infatti, la squadra di casa ha preso il volo portando addirittura sul +31 (69-38) alla fine del terzo quarto lo score.

Il capitano, Ginefra, insieme a Gatta, Ballati e tutta la squadra hanno alzato ritmi e punti senza sosta. Vittoria meritata e Serie B interregionale in cassaforte.

Oggi l’ultimo atto della stagione: alle 19 sempre al Polifunzionale di Quattromiglia in palio c’è il titolo regionale under 19 contro il Pollino Castrovillari.

Tabellini

Sintegra Rende77

Promobasket Marigliano54

Sintegra Rende: Gatta 17, Beyrne 2, Lucadamo, Ginefra 3, Ballati 10, Diouf 5, Baquero 16, Guido 4, Facciolà 8, De Angelis 12. All. Carbone.

Marigliano: Godwin 3, Guadagni, Spera 12, Ogiemwonyi 2, Sahalas 7, Filipovic 7, Gonzalez 9, Abate 1, Matrisciano, Chiacchio, De Raggi 9. All. Massara.

Arbitri: Anselmi e Marseglia