San Demetrio Corone, Roggiano Gravina e San Sosti – Campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

Attività di sensibilizzazione sulle truffe agli anziani condotta dalla Compagnia CC di San Marco Argentano

NOTA INTEGRALE

Continua la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani nel territorio della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano. Nell’ultima settimana i Comandanti delle Stazioni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina e San Sosti hanno incontrato la cittadinanza nelle piazze e nei luoghi di ritrovo dei rispettivi centri abitati. In particolare, gli incontri si sono svolti anche presso dei luoghi iconici dei predetti centri della Valle dell’Esaro quali: il Santuario Basilica Minore della Madonna del Petturuto, la Chiesa di Sant’Antonio e la Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli del Paese Arbereshe. L’attività di sensibilizzazione, portata avanti con il supporto di tutti i militari delle diverse Stazioni, è stata rivolta ai cittadini di tutte le età. Infatti è fondamentale che anche le persone più giovani siano al corrente delle tecniche utilizzate dai truffatori, così da fornire un concreto supporto ai familiari più anziani e maggiormente vulnerabili. Inoltre, la distribuzione di volantini indicanti le linee guida da osservare rappresenta un utile ausilio da poter utilizzare nel quotidiano.

Quest’ulteriore campagna informativa si rende necessaria in considerazione dell’approssimarsi delle festività Natalizie, periodo nel quale tali fenomeni criminali potrebbero incrementare. Infatti, i militari dell’Arma hanno voluto ribadire la necessaria attenzione verso il fenomeno delle truffe, illustrando le modalità con cui sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine raggirano le loro vittime. In particolare, facendo leva sulla sensibilità dell’anziano, i malfattori si fanno consegnare monili in oro e denaro quali presunte cauzioni per falsi eventi in cui sarebbero occorsi dei familiari. Sebbene i pretesti con cui i malviventi cercano di entrare in contatto diretto con la vittima possono essere numerosi, l’obiettivo finale è sempre quello di accedere all’interno dell’abitazione per derubare l’ignara vittima dei contanti e degli oggetti di maggior valore prontamente reperibili.

L’aspetto fondamentale, che è stato nuovamente sottolineato, è la necessità di contattare sempre il 112 o di presentarsi in caserma in caso di richieste di denaro da parte di sconosciuti. Ancora una volta la vicinanza e l’attenzione che i presidi territoriali dell’Arma riservano alle comunità più piccole e distanti dai centri urbani, sono un importante segno di prossimità e di servizio verso la cittadinanza.