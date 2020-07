San Giovanni in Fiore: 26enne trovato in possesso di 450gr di marijuana, arrestato dai carabinieri

Condividi

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati comuni ed al contrasto allo spaccio di droga, i militari della Stazione di San Giovanni in Fiore hanno tratto in arresto un 26enne sangiovannese, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata sabato mattina dopo che era stata rinvenuta nell’auto del ragazzo un pacchetto contenente 10 gr. di marijuana. La perquisizione, estesa anche all’abitazione dello ragazzo sita in un palazzo in loc. “Olivaro”, via dei Gelsomini, aveva consentito di rinvenire 0,3 gr. di eroina e le chiavi delle porte di ingresso di altri appartamenti dello stesso stabile, non abitati.

Nel corso della perquisizione eseguita anche presso questi locali nella disponibilità del giovane, i carabinieri hanno trovato, ben occultati, un paio in sacchetti in plastica contenenti circa 450 gr. di marijuana.

Il giovane è stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno presso la Procura di Cosenza.

Nel corso dell’udienza tenutasi lunedì, il Gip presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura, nel convalidare l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari.