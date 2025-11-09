San Giovanni in Fiore celebra i Musei d’Impresa come motore di sviluppo culturale e territoriale

Nella splendida cornice dei Magazzini Badiali dell’Abbazia Florense, nel cuore del centro storico di San Giovanni in Fiore, si è conclusa sabato scorso una ricca giornata di eventi dedicata alla scoperta dei luoghi della memoria e dell’identità produttiva della Sila.

Le attività, iniziate nel pomeriggio con un percorso di trekking urbano tra i principali musei cittadini, hanno offerto ai partecipanti un viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni del territorio.

Particolarmente suggestiva la visita al Mulino Belsito, autentico scrigno di archeologia industriale nel cuore della città.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Rosaria Succurro, ha trovato il suo momento culminante nell’incontro conclusivo ai Magazzini Badiali, al quale hanno preso parte il presidente del GAL Sila Antonio Candelise, il direttore del GAL Sila Francesco De Vuono, il commissario del Parco Nazionale della Sila Liborio Bloise, Natale Carvello e altri autorevoli stakeholder del territorio.

Durante il confronto si è discusso del ruolo strategico dei Musei d’Impresa come strumenti di promozione e valorizzazione dei territori.

È emerso come i musei non siano solo luoghi di memoria, ma spazi vivi di dialogo dove la storia dell’impresa si intreccia con la cultura, l’innovazione e l’identità delle comunità locali.

Un momento di riflessione e condivisione che ha messo le basi per la costruzione di nuovi percorsi di sviluppo sostenibile e culturale, capaci di raccontare e valorizzare un territorio ancora in parte da scoprir

La giornata si è conclusa in un clima di convivialità, con un buffet di prodotti a km 0 organizzato e gestito dagli allievi dell’ITS Iridea Academy, sotto la direzione operativa di Antonio Veltri e la supervisione del coordinatore didattico Giorgio Durante.

Una squadra coesa e professionale, operativa fin dal mattino con una caccia ai funghi da parte di due grandi esperti, Michele Ferraiuolo, e Tommaso Loria, una compagine che ha interpretato al meglio la filosofia dell’alta formazione promossa dalla presidente della Fondazione ITS Iridea Academy, prof.ssa Felicita Cinnante, che tra l’altro per l’occasione ha preannunciato un nuovo corso, (Sono gia aperte le iscrizioni n.d.r. www.itsiridea.it ), sul turismo enogastronomico, pienamente integrata con il territorio e le sue eccellenze agroalimentari.

Sempre più, San Giovanni in Fiore si conferma non solo capitale della Sila, ma anche fulcro di uno sviluppo territoriale innovativo e sostenibile, grazie a iniziative che sanno unire formazione, cultura e valorizzazione delle risorse locali, in perfetta armonia con le straordinarie bellezze del Parco Nazionale della Sila.