San Giovanni in Fiore, si discute di lavoro e cittadinanza: il 3 giugno un incontro pubblico sui referendum

SAN GIOVANNI IN FIORE – In vista del doppio appuntamento referendario dell’8 e 9 giugno, il circolo ARCI “I Spontanei 2.0” promuove un incontro pubblico per approfondire le ragioni del voto sui temi di lavoro e cittadinanza. L’evento, dal titolo “Le ragioni del voto”, si terrà lunedì 3 giugno alle ore 17:30, nello spazio esterno dell’Antico Borgo.

Ad aprire i lavori sarà Francesco Saverio Oliverio, in rappresentanza dell’associazione promotrice. A moderare il dibattito sarà la giornalista Maria Teresa Cortese, chiamata a guidare il confronto tra voci autorevoli del mondo accademico, sindacale e associativo.

Tra gli ospiti, Walter Nocito, docente di Diritto costituzionale e pubblico all’Università della Calabria, che offrirà un inquadramento tecnico-giuridico dei quesiti referendari. Con lui, interverranno anche Rosaria Alessia Buffone, della segreteria ARCI Cosenza APS, Maria Baldassarre, segretaria confederale CGIL, e Silvio Cilento, presidente di ARCI Cosenza.

Al centro del confronto ci saranno i temi del lavoro dignitoso, della tutela dei diritti sociali e dell’allargamento della cittadinanza, in linea con le proposte avanzate dai promotori dei referendum. L’iniziativa vuole essere un’occasione di partecipazione consapevole per la cittadinanza, chiamata alle urne per esprimersi su temi fondamentali per il futuro del Paese.