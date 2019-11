San Luca: Klaus Davi incontrerà l’11 dicembre l’assessore Roberto Musmanno

Condividi

È fissato per l’11 dicembre prossimo, probabilmente a Catanzaro, l’incontro fra l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Calabria, Roberto Musmanno, e Klaus Davi giornalista e imprenditore della comunicazione nonché consigliere comunale di San Luca (RC).

La riunione, come aveva anticipato lo stesso massmediologo a capo del gruppo di minoranza, si è resa necessaria per la verifica con l’assessore dello stato dei lavori e della gara per la progettazione della strada per Polsi.

Davi ha dato quindi seguito a quanto aveva annunciato qualche giorno fa in una nota stampa e questo confronto fa prefigurare un impegno deciso del giornalista affinché finalmente il progetto inerente Polsi tanto annunciato prenda corpo.