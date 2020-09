Condividi

«Ieri sera ho sentito Bruno Bartolo, sindaco di San Luca (RC). Mi ha aggiornato sulla vicenda della Strada di Polsi. Abbiamo concordato che presto, probabilmente già a ottobre, faremo un’iniziativa dedicata agli ex detenuti che avevamo in programma mesi fa ma poi sospesa per il lockdown. Su questa cosa sarà importante un coinvolgimento del Partito Radicale».

Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e massmediologo.