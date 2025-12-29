Reggio Calabria

San Luca: legalità e fede si incontrano per la chiusura del Giubileo delle città del SS. Crocifisso e Marciane

Sabato 3 gennaio 2026, il centro aspromontano ospita l'evento "Speranza, Giustizia e Pace" con i vertici della Magistratura e della Chiesa

Foto di Redazione Redazione7 ore fa
71 minuto di lettura

SAN LUCA (RC) – Le istituzioni si stringono attorno a San Luca. Sabato 3 gennaio 2026, il comune ospiterà la tappa conclusiva dell’anno giubilare promossa dall’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso e dalla Rete delle Città Marciane.

L’iniziativa, come da comunicato stampa, nata in risposta all’appello alla legalità lanciato da “La Tazzina della Legalità”, punta a trasformare la devozione spirituale in impegno civile concreto. «San Luca chiede presenza e non retorica», ha dichiarato il presidente dell’Associazione, Giovanni Papasso, sottolineando come la legalità sia l’unica base possibile per il futuro del territorio.

I momenti salienti:

  • Ore 10:00: Accoglienza delle delegazioni (oltre 80 comuni rappresentati) in Piazza Umberto I.

  • Ore 10:30: Solenne Pontificale di S.E. Mons. Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace. Durante la messa verrà donata una Lampada Votiva per la Pace alla Madonna di Polsi.

  • Partecipazioni eccellenti: Confermata la presenza della Prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, dei Procuratori Giuseppe Borrelli e Salvatore Curcio, oltre a numerosi sindaci da tutto il Sud Italia.

L’evento si chiuderà con un momento di confronto sul valore sociale dello sport e del sindacato con Amedeo Di Tillo (CSAIn). Una giornata corale per ribadire che, dove le istituzioni camminano insieme alle comunità, la speranza diventa azione.

Tag
Foto di Redazione Redazione7 ore fa
71 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio