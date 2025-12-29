San Luca: legalità e fede si incontrano per la chiusura del Giubileo delle città del SS. Crocifisso e Marciane

SAN LUCA (RC) – Le istituzioni si stringono attorno a San Luca. Sabato 3 gennaio 2026, il comune ospiterà la tappa conclusiva dell’anno giubilare promossa dall’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso e dalla Rete delle Città Marciane.

L’iniziativa, come da comunicato stampa, nata in risposta all’appello alla legalità lanciato da “La Tazzina della Legalità”, punta a trasformare la devozione spirituale in impegno civile concreto. «San Luca chiede presenza e non retorica», ha dichiarato il presidente dell’Associazione, Giovanni Papasso, sottolineando come la legalità sia l’unica base possibile per il futuro del territorio.

I momenti salienti:

Ore 10:00: Accoglienza delle delegazioni (oltre 80 comuni rappresentati) in Piazza Umberto I.

Ore 10:30: Solenne Pontificale di S.E. Mons. Francesco Oliva , Vescovo di Locri-Gerace. Durante la messa verrà donata una Lampada Votiva per la Pace alla Madonna di Polsi.

Partecipazioni eccellenti: Confermata la presenza della Prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, dei Procuratori Giuseppe Borrelli e Salvatore Curcio, oltre a numerosi sindaci da tutto il Sud Italia.

L’evento si chiuderà con un momento di confronto sul valore sociale dello sport e del sindacato con Amedeo Di Tillo (CSAIn). Una giornata corale per ribadire che, dove le istituzioni camminano insieme alle comunità, la speranza diventa azione.