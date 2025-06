San Lucido: attesi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

SAN LUCIDO (CS) :: 11/06/2024 :: Tradizione, devozione, appartenenza, i riti della fede, ma anche grande musica italiana e giochi per bambini. San Lucido si appresta ad onorare il Santo Patrono, San Giovanni Battista, nei giorni a lui dedicati, 21-22-23-24- Giugno, con un programma religioso e civile intenso quanto variegato.

Fervono i preparativi per la festa patronale che è stata promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, dott. Cosimo De Tommaso, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana Cosenza-Bisignano, parrocchia San Giovanni Battista, il comitato “Gli amici di San Giovanni” e le associazioni locali.

Il novenario avrà inizio Domenica 15 Giugno, e si concluderà martedì 24 Giugno con la Celebrazione Eucaristica alla presenza di autorità civili e religiose la processione delle ore 18:00, che ogni anno prevede l’atto di di affidamento da parte del primo cittadino al Santo Patrono di San Lucido.

La spiritualità che accomuna tutti gli appuntamenti di devozione religiosa coinvolgerà la cittadinanza tutta in una profonda preghiera, con momenti di grande partecipazione alle processioni.

Di rilevante interesse sarà anche il programma civile: ad esibirsi nella Piazzetta Panoramica Lunedì 23 Giugno dalle 22:00 i “Sud Sound System”, il gruppo di musica raggamuffin e dancehall reggae originario del Salento che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella. La partecipazione al concerto è gratuita.

Previsto anche lo spettacolo pirotecnico il 24 Giugno a conclusione dei festeggiamenti.

Il programma civile sarà inoltre impreziosito dalla musica Popolare con Castrum, Antonio Grosso School, e dai giochi popolari e il divertimento per bambini in piazza monumento, Domenica 22 in Piazza Monumento.