San Mango d’Aquino celebra l’identità territoriale con De.Co. Identitaria

di Nicoletta Toselli

San Mango d’Aquino si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo per la valorizzazione dell’identità locale. Il 6 aprile 2025, alle ore 10:30, il Palazzo della Cultura ospiterà “De.Co. Identitaria – L’importanza dell’identità dei nostri territori”, un incontro dedicato alla Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) e al ruolo fondamentale della cultura e delle tradizioni nel preservare e promuovere le radici dei territori.

L’evento, organizzato con il supporto di UNPLI Calabria, UNPLI Catanzaro, Arsac e Pro Loco San Mango d’Aquino, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, esperti del settore e attivisti impegnati nella tutela del patrimonio locale.

Saluti istituzionali e interventi di esperti

Apriranno i lavori il sindaco di San Mango d’Aquino, Gianmarco Cimino, e il presidente provinciale UNPLI Catanzaro, Vitaliano Marino. A seguire, Lorenzo Trunzo, presidente della Pro Loco di San Mango d’Aquino e consigliere regionale UNPLI Calabria, e Antonio Chieffallo, direttore della biblioteca “Nuccio Ordine”.

A introdurre l’evento sarà Manuela Filice, responsabile del progetto De.Co. UNPLI Calabria, che illustrerà il significato e le potenzialità della certificazione De.Co. nel contesto dello sviluppo locale.

Tra i principali interventi in programma, il delegato alle attività produttive del Comune di San Mango d’Aquino porterà il punto di vista dell’amministrazione comunale. Seguiranno i contributi di Luigia Granata, designer identitaria, Vincenzo Ruberto, presidente della Pro Loco di Lamezia Terme e referente nazionale per le Sagre di Qualità, e Francesco Esposito, presidente del GAL Due Mari.

Tra gli altri relatori si annoverano Leopoldo Chieffallo, presidente di Lamezia Europa, e Filippo Capellupo, presidente UNPLI Calabria. A coordinare l’incontro saranno Maria Teresa Cimino e Marika Mastroianni, entrambe volontarie del servizio civile.

Un’occasione di riflessione e crescita

L’incontro si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza della certificazione De.Co. come strumento di tutela e promozione delle eccellenze locali, favorendo al contempo un dibattito costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il senso di appartenenza alla propria terra e promuovere modelli di sviluppo sostenibili che valorizzino le risorse culturali e agroalimentari di San Mango d’Aquino e dell’intera regione Calabria.