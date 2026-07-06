San Nicola Arcella celebra la consegna della bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”

Venerdì 10 luglio, alle ore 19.00, in Piazza Altieri, San Nicola Arcella vivrà un momento di grande significato simbolico e identitario: la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”.

Un riconoscimento che premia il valore paesaggistico, culturale e storico del borgo, confermando il percorso di crescita e valorizzazione turistica avviato negli ultimi anni. San Nicola Arcella, con il suo centro storico affacciato sul Golfo di Policastro, l’Arcomagno, i suoi belvedere e il patrimonio architettonico e naturale che la contraddistingue, entra così a pieno titolo in una rete nazionale che promuove l’Italia più autentica, fatta di identità, bellezza, tradizioni e qualità dell’accoglienza.

La cerimonia sarà aperta dai saluti del Sindaco Eugenio Madeo. Interverranno Pippo Simone, Vice Presidente de I Borghi più belli d’Italia, Antonio Favoino, Responsabile regionale de I Borghi più belli d’Italia, e Bruno Cortese, Delegato nazionale dell’associazione. Parteciperanno inoltre i sindaci dei Borghi più belli d’Italia calabresi.

La giornata rappresenterà non solo un momento istituzionale, ma anche una festa di comunità: un’occasione per condividere con cittadini, operatori turistici, associazioni e visitatori un traguardo che appartiene all’intero territorio.

A seguire, alle ore 21.30, presso il Belvedere, la serata continuerà con il concerto dei Radici del Sud Band, in un luogo simbolo di San Nicola Arcella per la sua straordinaria bellezza panoramica.

La consegna della bandiera segna una nuova tappa nel racconto di San Nicola Arcella: un borgo che custodisce la propria identità e guarda al futuro puntando su cultura, turismo sostenibile e qualità del territorio.