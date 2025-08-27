San Nicola Arcella, dibattito sul futuro dell’ambiente: responsabilità condivisa e mare al centro

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Si è svolto ieri sera, al Belvedere di San Nicola Arcella, il dibattito pubblico “Tutela multilivello dell’ambiente, responsabilità ambientale diffusa e ambiente marino, oggi”, un momento di confronto che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti, associazioni e cittadini.

L’iniziativa, inserita nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dal Comune e dalla Pro Loco, ha posto l’accento sul ruolo delle comunità costiere nella salvaguardia del mare e del territorio, soprattutto in una fase storica in cui i cambiamenti climatici e l’inquinamento rappresentano sfide non più rinviabili.

Ad aprire la serata il sindaco Eugenio Madeo, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio paesaggistico di San Nicola Arcella. Accanto a lui la presidente della Pro Loco Cristina Avallone, che ha rimarcato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini e dei turisti in azioni concrete di rispetto dell’ambiente.

Dalla voce di Andrea Fazzolari, atleta della nazionale italiana di pesca in apnea, è arrivata la testimonianza diretta di chi vive il mare quotidianamente e ne osserva da vicino fragilità e criticità. Filiberto Forestieri, ingegnere di FB Engineering, ha evidenziato invece il ruolo delle tecnologie innovative nel ridurre l’impatto dei rifiuti e migliorare i sistemi di gestione.

Il professor Gregorio Cappuccino, docente dell’Università della Calabria, ha presentato le prospettive legate alla mobilità elettrica e all’economia circolare, mentre Francesco Magurno, delegato FIPTES Calabria e Basilicata, ha richiamato il valore delle associazioni sportive e culturali nel diffondere sensibilità ecologica.

Durante la serata è stato introdotto anche il contributo di Agostino Sora, direttore generale dell’Ente d’Ambito Caserta Rifiuti, che ha illustrato il modello campano di gestione integrata, evidenziando come la collaborazione tra enti locali e cittadini sia decisiva per affrontare in maniera efficace il problema dei rifiuti e dell’inquinamento costiero.

A moderare l’incontro la giornalista Nicoletta Toselli, che ha guidato il dibattito stimolando i relatori e aprendo lo spazio di confronto con il pubblico.

Importanti gli interventi di Carmine Dito vice presidente dell’associazione ambientalista Italia Nostra e dell’avvocato Norina Scorza.

La conclusione ha lasciato un messaggio forte: la tutela dell’ambiente è multilivello, ma soprattutto è responsabilità quotidiana. Dalle istituzioni ai singoli cittadini, ognuno ha un ruolo per preservare un patrimonio che appartiene a tutti.