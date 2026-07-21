San Nicola Arcella, due persone denunciate per abbandono di rifiuti: decisive le telecamere di videosorveglianza

di Nicoletta Toselli

Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica dalla Polizia Locale di San Nicola Arcella con l’accusa di abbandono incontrollato di rifiuti nell’area antistante il campo sportivo comunale.

L’attività rientra nel piano di contrasto ai reati ambientali predisposto dal comando di Polizia Locale e si è conclusa grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino.

Gli agenti, attraverso un’attenta ricostruzione dei filmati, sono riusciti a individuare i presunti responsabili dell’illecito e a formalizzare la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’abbandono dei rifiuti rappresenta un problema che incide non solo sul decoro urbano e sulla tutela del paesaggio, ma anche sulla salute pubblica e sulle casse dell’ente, chiamato a sostenere i costi per la bonifica delle aree interessate.

«La tutela del nostro territorio è una priorità assoluta dichiara il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Solano.

Questo risultato dimostra come la tecnologia, unita alla dedizione e alla professionalità del personale, rappresenti uno strumento fondamentale per garantire sicurezza e legalità. Non tollereremo comportamenti che danneggiano il bene comune».

L’operazione conferma il ruolo della videosorveglianza quale supporto alle attività investigative della Polizia Locale e si inserisce in una più ampia azione di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali sul territorio comunale.

L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale rinnovano infine l’invito ai cittadini a utilizzare i canali previsti per il corretto conferimento dei rifiuti e a segnalare eventuali episodi di abbandono, nell’ottica di una collaborazione finalizzata alla tutela dell’ambiente e del patrimonio comune.