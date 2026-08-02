San Nicola Arcella, il Clubbino apre le porte alla cultura: Francesco Laprovitera presenta il romanzo distopico “The Survival Game”

Non solo musica, aperitivi e serate estive. Il Clubbino del Cancarieddru continua ad ampliare la propria proposta culturale ospitando, domenica 2 agosto alle ore 18, la presentazione di The Survival Game, il nuovo romanzo dello scrittore tortorese Francesco Laprovitera.

Un appuntamento a ingresso libero che conferma la volontà della struttura di diventare anche uno spazio dedicato ai libri, al dialogo e alla riflessione.

A dialogare con l’autore sarà l’editore Vincenzo Di Giorgio, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati a Giuseppe Lomonaco.

Laprovitera, laureato in Giurisprudenza e autore di romanzi e saggi, torna con un’opera che utilizza la narrativa distopica per osservare criticamente il presente.

In The Survival Game immagina una società in cui una gigantesca catena di supermercati controlla l’economia e perfino le emozioni dei cittadini. Il consenso viene alimentato attraverso un crudele reality show, ambientato tra le corsie di un punto vendita, dove uomini e donne lottano per sopravvivere davanti a milioni di spettatori ormai incapaci di distinguere lo spettacolo dalla realtà.

Il supermercato diventa così una metafora della società contemporanea: un luogo familiare che si trasforma nel simbolo del consumismo, della manipolazione e dell’indifferenza collettiva. Eppure, proprio tra quelle corsie, nasce anche la possibilità della ribellione.

Attraverso i legami umani e il coraggio di chi sceglie di non piegarsi, il romanzo suggerisce che anche i sistemi apparentemente invincibili possono essere messi in discussione.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il percorso dell’autore e i temi che attraversano il libro, in un dialogo che va oltre la presentazione editoriale e invita a riflettere sul rapporto tra potere, libertà e coscienza civile.

Con iniziative come questa, il Clubbino del Cancarieddru conferma una visione che va oltre quella di semplice location dedicata all’intrattenimento estivo: uno spazio aperto al territorio, capace di ospitare musica, gastronomia, ma anche libri, idee e occasioni di crescita culturale, contribuendo a rendere San Nicola Arcella un punto di incontro per esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di creare comunità.