Cosenza

San Nicola Arcella, il Clubbino apre le porte alla cultura: Francesco Laprovitera presenta il romanzo distopico “The Survival Game”

Foto di Redazione Redazione4 ore fa
32 minuto di lettura

Non solo musica, aperitivi e serate estive. Il Clubbino del Cancarieddru continua ad ampliare la propria proposta culturale ospitando, domenica 2 agosto alle ore 18, la presentazione di The Survival Game, il nuovo romanzo dello scrittore tortorese Francesco Laprovitera.

Un appuntamento a ingresso libero che conferma la volontà della struttura di diventare anche uno spazio dedicato ai libri, al dialogo e alla riflessione.

A dialogare con l’autore sarà l’editore Vincenzo Di Giorgio, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati a Giuseppe Lomonaco.

Laprovitera, laureato in Giurisprudenza e autore di romanzi e saggi, torna con un’opera che utilizza la narrativa distopica per osservare criticamente il presente.

In The Survival Game immagina una società in cui una gigantesca catena di supermercati controlla l’economia e perfino le emozioni dei cittadini. Il consenso viene alimentato attraverso un crudele reality show, ambientato tra le corsie di un punto vendita, dove uomini e donne lottano per sopravvivere davanti a milioni di spettatori ormai incapaci di distinguere lo spettacolo dalla realtà.

Il supermercato diventa così una metafora della società contemporanea: un luogo familiare che si trasforma nel simbolo del consumismo, della manipolazione e dell’indifferenza collettiva. Eppure, proprio tra quelle corsie, nasce anche la possibilità della ribellione.

Attraverso i legami umani e il coraggio di chi sceglie di non piegarsi, il romanzo suggerisce che anche i sistemi apparentemente invincibili possono essere messi in discussione.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il percorso dell’autore e i temi che attraversano il libro, in un dialogo che va oltre la presentazione editoriale e invita a riflettere sul rapporto tra potere, libertà e coscienza civile.

Con iniziative come questa, il Clubbino del Cancarieddru conferma una visione che va oltre quella di semplice location dedicata all’intrattenimento estivo: uno spazio aperto al territorio, capace di ospitare musica, gastronomia, ma anche libri, idee e occasioni di crescita culturale, contribuendo a rendere San Nicola Arcella un punto di incontro per esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di creare comunità.

Tag
Foto di Redazione Redazione4 ore fa
32 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio