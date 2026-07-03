San Nicola Arcella: il Clubbino inaugura l’estate tra tradizione, gusto e nightlife

C’è un momento, ogni anno, che segna l’inizio dell’estate a San Nicola Arcella. È quello in cui Il Clubbino del Cancarieddru riapre le sue porte e torna ad accogliere amici, clienti affezionati e nuove generazioni.

Sabato 4 luglio prende ufficialmente il via la stagione estiva con “Black On” dj protagonista della serata inaugurale, affiancato dai resident’s del Clubbino Fitzcarraldo, Stvn, Mauro Mele. Un opening all’insegna della musica e dell’energia.”dopo un maggio dedicato al format “Sounday”, che ha aperto la bella stagione con appuntamenti all’insegna della musica, del relax e della condivisione.

Quella del Clubbino non è soltanto la riapertura di un locale. È il ritorno di una storia iniziata alla fine degli anni Settanta e diventata parte della memoria collettiva della Riviera dei Cedri. In quasi mezzo secolo il Clubbino ha visto cambiare mode, generazioni e linguaggi musicali, restando fedele alla propria vocazione: essere un luogo di incontro, di emozioni e di relazioni.

Ogni estate rappresenta una nuova sfida, ma anche una restituzione. Restituzione dell’affetto ricevuto da migliaia di persone che, anno dopo anno, hanno scelto questo luogo per vivere alcuni dei momenti più belli delle proprie estati. E restituzione dell’impegno di chi, con passione, dedizione e continuità, ha saputo rinnovare il locale senza tradirne l’identità.

La nuova stagione si apre con tante novità, nuovi format e un calendario ricco di appuntamenti, mantenendo al centro la stessa filosofia che accompagna il Clubbino da decenni: offrire un’esperienza capace di unire musica, ospitalità, qualità e il fascino di una location unica affacciata sul Golfo di Policastro.

Dall’aperitivo al tramonto alla cena all’Osteria Calabrese Terra Mare “U Cancarieddru”, fino alla notte in discoteca, gli ospiti potranno vivere un’intera serata in una location affacciata sul Golfo di Policastro, immersa nel verde e dotata di parcheggio privato.

Domani sera non si inaugura soltanto una nuova estate. Si rinnova un legame costruito nel tempo, fatto di fiducia, entusiasmo e riconoscenza reciproca.

Perché ci sono luoghi che cambiano con il passare degli anni, e altri che, pur rinnovandosi, continuano a rappresentare un punto di riferimento nella memoria e nelle emozioni di intere generazioni.