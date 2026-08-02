San Nicola Arcella, il graphic novel “SCUSA94” arriva a “Il Vicolo”: incontro con l’autore Andrea Belcastro

di Nicoletta Toselli

Un’estate di libri, riflessioni e confronto continua ad animare il centro storico di San Nicola Arcella. Lunedì 3 agosto, alle ore 19.30, la Vineria & Libreria “Il Vicolo”, in Piazzetta della Gloria, ospiterà la presentazione di SCUSA94, il graphic novel firmato da Andrea Belcastro con i disegni di Fabio Gaudio, pubblicato da Le Pecore Nere.

L’opera affronta una vicenda delicata e ancora capace di interrogare le coscienze, utilizzando il linguaggio del fumetto per raccontare una storia che intreccia memoria, adolescenza e responsabilità.

Un racconto intenso, costruito attraverso immagini e parole, che invita il lettore a riflettere sul peso delle scelte e sulle conseguenze che possono segnare un’intera esistenza.

Nel corso della serata, Andrea Belcastro dialogherà con il giornalista Paride Leporace, mentre a moderare l’incontro sarà l’editrice Maria Pina Iannuzzi.

Sarà l’occasione per approfondire la genesi del volume, il lavoro svolto insieme al disegnatore Fabio Gaudio e il valore del graphic novel come strumento di narrazione civile e culturale.

L’appuntamento conferma la vocazione de “Il Vicolo” a essere non soltanto una libreria e una vineria, ma anche uno spazio dedicato all’incontro tra autori e lettori, dove la cultura diventa occasione di dialogo e partecipazione.

L’inizio dell’evento è previsto per le ore 19.30, con ingresso libero.