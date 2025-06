San Nicola Arcella riscopre il valore della lentezza: grande partecipazione al meeting “Natura, Tutela e Lentezza”

SAN NICOLA ARCELLA – Un’ondata di riflessione e partecipazione ha caratterizzato il meeting “Natura, tutela e lentezza”, svoltosi lo scorso 31 maggio presso la suggestiva Rotonda di San Nicola Arcella. L’evento, secondo appuntamento del festival “Note dal Borgo – Slow Festival”, ha confermato il crescente interesse verso un modello di vita e di sviluppo più sostenibile e consapevole, capace di valorizzare l’identità dei borghi e la preziosità del paesaggio.

Moderato dalla giornalista Nicoletta Toselli, l’incontro ha orchestrato un dialogo proficuo e mai banale, intrecciando le prospettive di figure istituzionali, esponenti del mondo associativo, accademici e operatori culturali. Dalla Vice Sindaca Maria Teresa Carbone, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione, alla Presidente della Pro Loco Cristina Avallone, che ha evidenziato il ruolo della comunità locale, ogni intervento ha aggiunto un tassello prezioso al dibattito. Significativi anche i contributi di Francesco Magurno, delegato FIPTES (Federazione Italiana Parchi e Turismo Equestre Sostenibile), Valentina Paduano, Presidente del WWF Terre di Parchi Lucani, Emanuele Carnevale, Presidente dell’associazione Paolab, e dello storico dell’architettura Piero Di Giuseppe.

Al centro della discussione, la tutela del paesaggio è emersa non solo come una scelta politica inderogabile, ma anche come una pratica quotidiana che richiede l’impegno attivo di ciascun cittadino. L’ambiente, troppo spesso considerato un concetto astratto, è stato ricondotto alla sua dimensione concreta di bene comune, la cui difesa necessita di strumenti di cittadinanza attiva, percorsi educativi mirati e una progettazione territoriale lungimirante.

La lentezza, parola chiave del festival, è stata il filo conduttore dell’intero dibattito. Lungi dall’essere interpretata come una nostalgica regressione, è stata presentata come una visione culturale innovativa e un autentico diritto collettivo. In un’epoca dominata dalla frenesia e dall’accelerazione, “Note dal Borgo” lancia un invito a rallentare, a riscoprire il piacere dell’ascolto e del camminare a un ritmo più umano.

Il successo del meeting ha dimostrato come da San Nicola Arcella possa partire un messaggio forte e chiaro: è possibile conciliare sviluppo e rispetto, turismo e identità, progresso e conservazione delle radici. L’entusiasmo e la partecipazione attiva del pubblico hanno testimoniato il desiderio diffuso di costruire comunità che, pur scegliendo la lentezza, si rivelano più resilienti, coese e, in definitiva, più forti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti che hanno animato questo importante momento di confronto. Il festival “Note dal Borgo” prosegue il suo cammino, alimentando la speranza e l’impegno per un futuro in cui la lentezza sia sinonimo di qualità della vita e consapevolezza.

Foto Emmanuel Montanino