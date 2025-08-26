San Nicola Arcella si prepara al dibattito su “Tutela dell’Ambiente, responsabilità diffusa e Ambiente Marino”
SAN NICOLA ARCELLA(CS) :: 26/08/2025 :: La necessità di un approccio multilivello e di una responsabilità condivisa per la salvaguardia dell’ambiente sarà il tema principale di un dibattito in programma questa sera a San Nicola Arcella, con un focus particolare sulla protezione dell’ambiente marino. L’evento, che si svolgerà alle 22:00 al Belvedere del comune cosentino, vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e professionisti, uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle sfide più urgenti del nostro tempo.
A moderare la serata sarà la giornalista Nicoletta Toselli, e il panel di relatori offrirà diversi punti di vista, dalle politiche locali alle soluzioni tecnologiche e ai comportamenti individuali. Tra i partecipanti figureranno il Sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, e la Presidente Pro Loco, Cristina Avallone, che evidenzieranno l’impegno del territorio nella gestione delle problematiche ambientali.
Significativo sarà l’intervento di Andrea Fazzolari, Atleta Nazionale Italiana Pesca in Apnea FIPSAS, che porterà la sua testimonianza diretta di chi vive il mare e ne osserva quotidianamente i cambiamenti e le criticità. La prospettiva ingegneristica e tecnologica sarà invece offerta da Filiberto Forestieri di FB Engineering.
Un contributo fondamentale arriverà da Gregorio Cappuccino, Docente di Elettronica e direttore del Master in Mobilità Elettrica e Economia Circolare (MEEC) presso l’Università della Calabria, che illustrerà come l’innovazione e un nuovo modello economico possano essere strumenti decisivi per la sostenibilità. A completare il quadro, l’intervento di Francesco Magurno, Delegato FIPTES Calabria e Basilicata.
Il dibattito metterà in luce come la tutela ambientale non possa essere delegata solo alle istituzioni, ma richieda un impegno congiunto che parte dai cittadini, passa per le imprese e arriva fino agli enti di governo, in un’ottica di “responsabilità diffusa”. Particolare attenzione sarà rivolta al problema dei rifiuti in mare, a sottolineare l’urgenza di agire per preservare uno dei beni più preziosi della Calabria: le sue coste e il suo mare. L’iniziativa, supportata da diversi enti tra cui la Regione Calabria e l’Unione Europea, rafforzerà il messaggio che solo attraverso una collaborazione sinergica si potranno raggiungere risultati concreti e duraturi.
Nicoletta Toselli