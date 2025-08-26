​San Nicola Arcella si prepara al dibattito su “Tutela dell’Ambiente, responsabilità diffusa e Ambiente Marino”

SAN NICOLA ARCELLA(CS) :: 26/08/2025 :: La necessità di un approccio multilivello e di una responsabilità condivisa per la salvaguardia dell’ambiente sarà il tema principale di un dibattito in programma questa sera a San Nicola Arcella, con un focus particolare sulla protezione dell’ambiente marino. L’evento, che si svolgerà alle 22:00 al Belvedere del comune cosentino, vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e professionisti, uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle sfide più urgenti del nostro tempo.

​A moderare la serata sarà la giornalista Nicoletta Toselli, e il panel di relatori offrirà diversi punti di vista, dalle politiche locali alle soluzioni tecnologiche e ai comportamenti individuali. Tra i partecipanti figureranno il Sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, e la Presidente Pro Loco, Cristina Avallone, che evidenzieranno l’impegno del territorio nella gestione delle problematiche ambientali.

​Significativo sarà l’intervento di Andrea Fazzolari, Atleta Nazionale Italiana Pesca in Apnea FIPSAS, che porterà la sua testimonianza diretta di chi vive il mare e ne osserva quotidianamente i cambiamenti e le criticità. La prospettiva ingegneristica e tecnologica sarà invece offerta da Filiberto Forestieri di FB Engineering.

​Un contributo fondamentale arriverà da Gregorio Cappuccino, Docente di Elettronica e direttore del Master in Mobilità Elettrica e Economia Circolare (MEEC) presso l’Università della Calabria, che illustrerà come l’innovazione e un nuovo modello economico possano essere strumenti decisivi per la sostenibilità. A completare il quadro, l’intervento di Francesco Magurno, Delegato FIPTES Calabria e Basilicata.

​Il dibattito metterà in luce come la tutela ambientale non possa essere delegata solo alle istituzioni, ma richieda un impegno congiunto che parte dai cittadini, passa per le imprese e arriva fino agli enti di governo, in un’ottica di “responsabilità diffusa”. Particolare attenzione sarà rivolta al problema dei rifiuti in mare, a sottolineare l’urgenza di agire per preservare uno dei beni più preziosi della Calabria: le sue coste e il suo mare. L’iniziativa, supportata da diversi enti tra cui la Regione Calabria e l’Unione Europea, rafforzerà il messaggio che solo attraverso una collaborazione sinergica si potranno raggiungere risultati concreti e duraturi.

