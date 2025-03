San Nicola Arcella si prepara all’inaugurazione della Grande Panchina N. 400: un evento da non perdere

di Nicoletta Toselli

San Nicola Arcella, 9 marzo 2024 – Domenica 10 marzo 2024, alle ore 11:30, San Nicola Arcella si arricchirà di un nuovo punto di attrazione con l’inaugurazione della Grande Panchina N. 400, parte del progetto Big Bench Community Project. L’evento, organizzato dal Palazzo Principi Lanza, promette di essere un’occasione speciale per residenti e turisti, che potranno ammirare la nuova installazione artistica e godere di una vista panoramica mozzafiato sul mare e sull’isola di Dino.

La Grande Panchina, realizzata in legno e metallo con vivaci colori rosa e bianco, è un’opera che invita alla contemplazione del paesaggio e alla condivisione di momenti di relax. La sua posizione strategica la rende un luogo ideale per scattare fotografie e ammirare la bellezza della costa tirrenica.

L’inaugurazione della Grande Panchina N. 400 rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio e promuovere il turismo locale. Il Big Bench Community Project, ideato da Chris Bangle, continua a riscuotere successo in tutta Italia, con le sue panchine giganti che diventano simboli di comunità e punti di riferimento per i visitatori.

Non mancate all’appuntamento di domenica 10 marzo alle ore 11:30 a San Nicola Arcella, per celebrare l’arrivo della primavera e scoprire la nuova Grande Panchina N. 400.