San Nicola Arcella si trasforma nella Città di Oz: successo per il Festival Crawford 2026

SAN NICOLA ARCELLA – Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico l’edizione 2026 del Festival “Crawford in Riviera dei Cedri”, che dal 27 al 29 maggio ha animato il centro storico del borgo con tre giornate dedicate al Folk Horror, alla letteratura di genere e alle nuove forme di narrazione.

L’evento finale ha trasformato San Nicola Arcella nella suggestiva Città di Oz, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva tra personaggi fantastici, giochi, laboratori e percorsi interattivi. Protagonisti soprattutto i più giovani, coinvolti in attività che hanno saputo unire cultura, divertimento e innovazione.

Ideato da Michele Capalbo e Angelo Napolitano, con il contributo organizzativo di Ferdinando Pagliarulo e della fumettista Oscar Capalbo, il Festival Crawford continua a distinguersi per un format originale che valorizza il patrimonio culturale del territorio attraverso linguaggi contemporanei e modalità di partecipazione innovative.

Al centro della manifestazione resta la figura dello scrittore Marion F. Crawford, profondamente legato a San Nicola Arcella e alla sua torre normanna, che ispirò alcuni dei suoi più celebri racconti horror. Un legame che continua a rappresentare un importante elemento identitario per il borgo e per l’intera Riviera dei Cedri.

Tra i momenti più apprezzati della manifestazione la caccia alle gemme nella Città di Oz, che ha portato le squadre partecipanti a esplorare il centro storico seguendo mappe e indizi. Grande successo anche per i laboratori animati dai cosplayer performer, che hanno contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente e immersiva lungo le vie del paese.

Non sono mancati gli appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica, con laboratori di realtà aumentata, una caccia al tesoro digitale attraverso QR Code disseminati nel borgo e una escape room ispirata al celebre Mago di Oz.

Il Festival Crawford è stato realizzato con il patrocinio del Comune di San Nicola Arcella e della Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, con il coinvolgimento degli studenti del corso di Destination Management. L’iniziativa è stata inoltre cofinanziata dalla Regione Calabria nell’ambito delle attività di promozione turistica e culturale.

«Il Festival Crawford si conferma un appuntamento capace di portare nel nostro borgo centinaia di visitatori provenienti da diverse parti della Calabria e del Sud Italia – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sviluppo turistico, Paolo Laino –. Siamo molto soddisfatti del successo dell’evento, che valorizza il centro storico e promuove l’immagine di San Nicola Arcella attraverso cultura, innovazione e partecipazione. Manifestazioni come questa rappresentano un’importante opportunità di crescita e promozione per il territorio».