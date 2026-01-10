San Nicola Arcella, svolta amministrativa: approvati i regolamenti per Cimitero e Videosorveglianza

SAN NICOLA ARCELLA – Passo in avanti decisivo per l’Amministrazione comunale di San Nicola Arcella, che definisce nuovi standard di trasparenza e legalità attraverso l’approvazione di due regolamenti chiave. Per la prima volta, la cittadinanza potrà contare su norme chiare e organiche per la gestione dei servizi cimiteriali e per il potenziamento della sicurezza urbana.

Il nuovo Regolamento Cimiteriale colma un vuoto normativo storico, disciplinando ogni aspetto delle operazioni funebri: dalle tumulazioni alle lampade votive, fino alle responsabilità gestionali. L’importanza di questo atto, tuttavia, va oltre la semplice organizzazione: il regolamento è infatti il presupposto necessario per far partire un ambizioso piano di project financing.

L’operazione attiverà investimenti per circa 900.000 euro, destinati non solo alla costruzione di nuovi loculi per far fronte alle necessità del territorio, ma anche a una riqualificazione complessiva dei servizi e del decoro della struttura, che sarà monitorata con una gestione programmata a lungo termine.

Sul fronte della sicurezza, il Comune ha varato il nuovo Regolamento sulla Videosorveglianza. Si tratta di un sistema integrato che mette a sistema le diverse tecnologie già presenti e quelle di prossima installazione:

Sicurezza urbana e varchi ZTL per il controllo del traffico e delle aree sensibili;

Fototrappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, una delle criticità più avvertite dalla popolazione.

L’intero impianto normativo è stato strutturato per essere pienamente conforme al GDPR, garantendo che la protezione della legalità vada di pari passo con la tutela assoluta della privacy dei cittadini.

Con questi provvedimenti, San Nicola Arcella punta a una gestione più moderna del bene comune, dove regole certe e investimenti strutturali diventano la base per una cittadina più ordinata, sicura e accogliente.