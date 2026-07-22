San Nicola Arcella torna capitale del cinema con l’Iconic Film Fest

di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Il cinema torna protagonista a San Nicola Arcella con la sesta edizione dell’Iconic Film Fest, in programma dal 22 al 25 luglio. Quattro giorni di proiezioni, incontri e approfondimenti animeranno il borgo dell’Alto Tirreno cosentino, trasformandolo in un luogo di confronto dedicato al linguaggio cinematografico e audiovisivo.

La manifestazione si apre con la cerimonia inaugurale a Palazzo Principe Lanza e proseguirà con un calendario che coinvolgerà diversi luoghi del centro storico. Oltre alle proiezioni serali, il programma comprende workshop, incontri con protagonisti del mondo del cinema e percorsi dedicati ai luoghi simbolo del borgo.

L’edizione 2026 arriva dopo un’anteprima ospitata nei giorni scorsi a Cosenza, durante la quale esperti del settore hanno affrontato temi legati all’evoluzione dei linguaggi visivi, al ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione e alle trasformazioni che stanno interessando il comparto audiovisivo.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Gran Galà conclusivo di sabato 25 luglio, nel corso del quale l’attrice Ornella Muti riceverà il Premio alla Carriera, riconoscimento assegnato per il contributo offerto al cinema italiano.

L’Iconic Film Fest si conferma così un appuntamento dedicato non solo alla proiezione di opere cinematografiche, ma anche alla riflessione sui cambiamenti che interessano il mondo dell’audiovisivo, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra professionisti, appassionati e pubblico in uno dei borghi più rappresentativi della costa tirrenica calabrese. Nicola Arcella torna capitale del cinema con l’Iconic Film Fest

SAN NICOLA ARCELLA – Il cinema torna protagonista a San Nicola Arcella con la sesta edizione dell’Iconic Film Fest, in programma dal 22 al 25 luglio. Quattro giorni di proiezioni, incontri e approfondimenti animeranno il borgo dell’Alto Tirreno cosentino, trasformandolo in un luogo di confronto dedicato al linguaggio cinematografico e audiovisivo.

La manifestazione si apre con la cerimonia inaugurale a Palazzo Principe Lanza e proseguirà con un calendario che coinvolgerà diversi luoghi del centro storico. Oltre alle proiezioni serali, il programma comprende workshop, incontri con protagonisti del mondo del cinema e percorsi dedicati ai luoghi simbolo del borgo.

L’edizione 2026 arriva dopo un’anteprima ospitata nei giorni scorsi a Cosenza, durante la quale esperti del settore hanno affrontato temi legati all’evoluzione dei linguaggi visivi, al ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione e alle trasformazioni che stanno interessando il comparto audiovisivo.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Gran Galà conclusivo di sabato 25 luglio, nel corso del quale l’attrice Ornella Muti riceverà il Premio alla Carriera, riconoscimento assegnato per il contributo offerto al cinema italiano.

L’Iconic Film Fest si conferma così un appuntamento dedicato non solo alla proiezione di opere cinematografiche, ma anche alla riflessione sui cambiamenti che interessano il mondo dell’audiovisivo, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra professionisti, appassionati e pubblico in uno dei borghi più rappresentativi della costa tirrenica calabrese.