San Nicola Arcella, tre giorni di eventi con “Mercatini sul mare”

SAN NICOLA ARCELLA – Tre serate dedicate all’artigianato, alla musica, alla cultura e alle tradizioni popolari animeranno il centro storico di San Nicola Arcella dal 18 al 20 settembre con la manifestazione “Mercatini sul mare”.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente mercoledì 17 settembre, alle ore 11.30, nel corso di una conferenza stampa in programma nella sala consiliare “Alessandro Siciliano”.

I mercatini apriranno ogni sera alle ore 19.00, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di passeggiare tra gli stand e riscoprire gli scorci più suggestivi del borgo.

Il programma degli spettacoli prenderà il via giovedì 18 settembre, alle ore 21.30, in piazza Alessandro Siciliano, con il duo acustico formato da Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi.

Venerdì 19 settembre, alle ore 19.30, la stessa piazza ospiterà la presentazione del libro “Ti sei dimenticato di odiarmi” di Gabri Hill. Alle ore 21.30 la serata proseguirà nel centro storico con l’energia e le sonorità della Otto+ Street Band.

La manifestazione si concluderà sabato 20 settembre, alle ore 21.30, con l’esibizione del gruppo folk “Fantasie Popolari”, che porterà nel cuore del borgo musiche, danze e atmosfere legate alla tradizione.

“Mercatini sul mare” è promosso dal Comune di San Nicola Arcella con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, nell’ambito delle iniziative sostenute dal Piano di azione e coesione.