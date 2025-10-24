San Vincenzo La Costa, importante vittoria giudiziaria dei cittadini per impianto fotovoltaico 

Importante vittoria giudiziaria per un gruppo di cittadini del Comune di San Vincenzo La Costa che, da anni, contestavano la legittimità di un grande impianto fotovoltaico sorto nell’area del campo sportivo comunale.

Con la sentenza n. 7656/2025, il Consiglio di Stato – Sezione IV ha infatti respinto l’appello proposto dalla società Tecna Impianti s.r.l., confermando integralmente la decisione del TAR Calabria e riconoscendo la fondatezza delle tesi sostenute dall’avvocato Andrea Borsani, difensore dei residenti.

La vicenda nasce nel 2014, quando alcuni cittadini riuniti in un comitato per la tutela ambientale rappresentati all’epoca dei fatti dall’attuale sindaco, avvocato Gregorio Iannotta, segnalarono al Comune presunte irregolarità nelle sei S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) presentate dalla società privata per la realizzazione di un parco fotovoltaico su area comunale.

Secondo i residenti, quei “mini impianti” costituivano in realtà un unico progetto frammentato per eludere controlli e autorizzazioni più stringenti. Il Comune, dopo un primo accertamento, aveva dichiarato la regolarità delle pratiche. Da qui il ricorso al TAR Calabria, che nel 2022 aveva accolto le ragioni dei cittadini.

La società aveva impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, contestando notifiche, legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti.

Il supremo giudice amministrativo ha confermato in pieno la tesi difensiva dell’avvocato Andrea Borsani, stabilendo che le SCIA, pur formalmente distinte, costituivano un unico impianto per contiguità territoriale, unicità del centro di interessi e condivisione delle cabine di trasformazione e consegna dell’energia.

“Non si trattava di sei progetti indipendenti si legge in sentenza ma di un’unica iniziativa imprenditoriale che doveva essere valutata come tale”. Una battaglia di legalità e di comunità.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Andrea Borsani, che ha seguito il caso per i residenti: “È una sentenza che ristabilisce un principio fondamentale: i grandi progetti devono rispettare le regole.

I cittadini di San Vincenzo La Costa hanno avuto il coraggio di difendere il proprio territorio e oggi la giustizia ha dato loro ragione”.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un precedente importante in materia di controllo sugli impianti energetici, riaffermando il dovere delle amministrazioni di vigilare sull’effettiva unità dei progetti e sulla trasparenza delle procedure edilizie e ambientali.